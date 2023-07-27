İbrahim Saraçoğlu gençleşmenin sırrını açıkladı! Evde yarım saatte hazılanan bu kür botoks etkisi yaratıyor...

Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:45

Güncelleme: 27.07.2023 - 15:45

Cildinizde oluşan kırışıklıklardan kurtulmanız için hastane hastane gezmek istemiyorsanız bu tarifi uygulayın. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'na göre bu tarif ile yarım saatte 8-10 yaş gençleşmek mümkün. İşte, İbrahim Saraçoğlu'nun kırışıklık önleyici ve gençleştirici doğal formülü...

YARIM SAATTE KIRIŞIKLIKLARI YOK EDEN DOĞAL FORMÜL

Malzemeler;

Bir adet kırmızı elma

Bir adat sert kayısı

2 Türk kahvesi fincanı su

Hazırlanışı;

Kırmızı sert elmanın kabuğunu ince bir şekilde soyun,

Kayısıyı ortadan ikiye bölüp göbek kısmını kaşıkla çıkarın,

Küçük bir tencerenin içine iki türk kahvesi fincanı ile su ilave edin

5-6 dakika boyunca karıştırıp lapasını yapın,

Daha sonra robottan geçirin ve krem haline gelmesini sağlayın,

Hazırladığınız kremi kalın bir şekilde yüzünüze sürün,

Yarım saat sonra yüzünüzü sadece su ile yıkayın, farkı sizde göreceksiniz.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kırışıklıkları azaltan kürün etkilerini bu sözleriyle anlattı.

"Yüzünüze sürdükten 10 dakika sonra yüzünüzün gerildiğini fark edeceksiniz. Yarım saat geçtikten sonra yüzünüzü sadece su ile yıkayın. Kırışıklıklarınız gidecek, iltihabı emer, cildi parlaklaştırır ve cildinizi 8-10 yaş gençleştirir. Haftada 1 kez yapmanız yeterli. Her şeyin fazlası zarar."

BOTOKS NEDİR?

Botoks (Botulinum toksini), Clostridium botulinum adlı bakteriden elde edilen bir toksindir. Sinir uçlarında iletimi sağlayan maddelerin salınımını engelleyip, sinirler ile sinirlerin ulaştığı organlar arasındaki iletimi durdurarak etkisini gösterir. Sinir iletiminin durması, sinirin ulaştığı organın işlevlerinin azalmasını ya da tamamen kaybolmasını sağlar. Estetik ve kozmetik amaçlarla, mimik kaslarının hareketleri ile ortaya çıkan yüzdeki kırışıklıkları azaltmak, oluşumunu engellemek ve aşırı terleyen bölgelerdeki terlemeyi azaltmak amacıyla ve kronik migren tedavisinde kullanılabilmektedir.