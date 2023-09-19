Gençlik mucizesi: Yüz ve boyun germe ameliyatlarını keşfedin!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:50

Güncelleme: 19.09.2023 - 11:50

Teknolojinin yardımıyla gerçekleştirilen estetik operasyonlarla genç görünmek gün geçtikçe daha kolay bir hal alırken, son dönemin trendi yüz ve boyun germe işlemleri oldu. Yüz ve boyun germe ameliyatlarının sıkça tercih edilmesinin başlıca sebebinin iki yöntemin birlikte uygulanarak bütünsel bir görünüm elde edilmesi olduğunu söyleyen Lovest Clinic Kurucusu Dr. Yücel Sarıaltın, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PSİKOLOJİK OLARAK İYİLEŞİYOR, DAHA MUTLU OLUYORLAR"

Dr. Yücel Sarıaltın, "Son dönemde dünya genelinde özellikle yüz ve boyun germe operasyonları sıkça tercih ediliyor. Bunun üç sebebi var. Birincisi, yüz ve boyun bölgesinin bir arada ele alınmasıyla bütünsel bir genç görünüm oluşturulması. İkincisi ise geçiş bölgelerindeki sarkma ve gevşemeleri düzelterek daha harmonik bir görünüm elde edilmesi. Sonuncusu da yüz germe ameliyatının ardından boyun bölgesindeki sarkma belirginse veya tersi durum söz konusuysa, yöntemin bu farklılıkları dengelemek için kullanılabilmesi" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşın ilerlemesi, aşırı kilo alıp verme ya da farklı rahatsızlıklar yüz ya da boyun derisinde kırışıkların oluşmasına yol açabilir. Yüz ve boyun germe ameliyatları ise bu noktada bollaşma, sarkma, kırışıklıkların giderilmesini sağlıyor. Kişilerin görünüşünde belirgin bir şekilde gençleşmeyi mümkün kılıyor. Elbette bu kazanımları elde edenler, psikolojik olarak da iyileşiyor. Özgüvenleri artıyor ve kendilerini daha mutlu hissediyor. Biz de her ameliyatta olduğu gibi yüz ve boyun germe operasyonlarında da teknolojiden yararlanıyor ve işlem aşamasında cerrahi teknikler kullanarak hastalarımızı kendilerine en uygun, hayal ettikleri görünüme kavuşturuyoruz."

"ESTETİK CERRAHİ, GERÇEK BİR TIBBİ PROSEDÜRDÜR"

Sarıaltın, "Profesyonel ekibimle birlikte, yüz ve boyun bölgesinde sanat eseri yaratmak için çalışıyoruz. Deri kıvrımları, kas ve dokuları, sanki bir ressamın tuvalinde canlanırmış gibi düşünüyoruz. Böylece hastalarımızın farklı bir kimliğe bürünmesini engelleyerek, yüzlerine gençliklerindeki zarafeti geri getirebiliyoruz. Gözle görülebilir sonuçlarla, sarkık ciltleri sıkılaştırıyor, boynu toparlıyor ve hepsini hastalarımızın gülümsemesini kaybetmeden yapıyoruz. Estetik cerrahi, gerçek bir tıbbi prosedürdür. Bu yüzden, estetik operasyonlarda önerilerin kaynağını hafife almamak, deneyimli doktorların tavsiyesi ve müdahalesiyle ilerlemek şart" ifadelerini kullandı.