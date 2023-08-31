Kol bölgesindeki sarkmaları dert etmeyin: Estetikle eski haline dönüyor

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:12

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:45

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, kol bölgesinde oluşan yağlanma ve deri sarkmalarının kişilerin psikolojisini olumsuz etkilediği ifade etti.

Ameliyat ile kolun eski görünüme kavuşmasının mümkün olduğunu belirten Dr. Akbaş, "Kol germe ameliyatı, kol estetiği; burun, yüz germe gibi estetik operasyonlarının olduğu gibi kolun da estetik operasyonunun olduğunu bilmekte fayda vardır. Zamanla, yaşlılıkla veya kilo alıp vermeyle kol bölgesi tıpkı bir kumaşın esneyip sarkması gibi sarkma oluşuyor. Aşırı yağ birikimi, aşırı deri fazlalığı gibi sarkmalar ortaya çıkabiliyor" dedi.

KADINLAR BU DURUMDAN DAHA ŞİKAYETÇİ

Bu kollardaki aşırı sarkmaların çoğunlukla kadınlarda ortaya çıktığını belirten Akbaş, "Doğumlarda kilo alıp vermeler akabinde obezite düzeyinde kilo alıp vermeler deride bir sarkma oluşturuyor. Bunun düzeltilmesi için mutlaka bir kol germe ameliyatı gerekiyor. Kadınlar genellikle kısa kollu giyemediklerini, kıyafet seçemediklerini söylüyorlar. Kollarını açamadıklarını, bu sarkmanın psikolojiklerini bozduklarını ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.

"KOL ESKİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTURULABİLİR"

Kol bölgesinde fazla olan yağ ve deri dokuları buradan alınarak kolun eski görünümüne kavuşabildiğini belierten Prof. Dr. Hayati Akbaş açıklamlarını şöyle sonlandırdı:

"Kol germe ameliyatında iz olur mu diye soruluyor. Elbette iz olur ama, o iz öyle bir dizayn ediliyor ki, belirgin olmayacak şekilde planlanıyor. Rahatsız düzeyde iz olsa bile o izler ilerleyen dönemlerde tekrar azaltılabiliyor. Çoğu insan asla o izden rahatsız olmuyor. Çoğu insan sarkma ortadan kalktıysa o izi bile kafaya takmıyor. Sık yapılan ve sonuçları da oldukça yüz güldüren ameliyatlarından bir tanesidir. Sağladığı yaşam konforu açısından da plastik cerrahların en sık yaptığı ameliyatlarından bir tanesidir."