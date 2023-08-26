Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur: Yurttaşlar sağlığıyla bedel ödüyor

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik ve servislerin olduğu bölümlerde yaşanan sorunun ardından hastane idaresi, 2 ay önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sistem arızasının giderilmesi için bütçe istedi.

Maliye Bakanlığı, ödenek yetersizliği nedeniyle idarenin istemine olumsuz yanıt verdi. Havalandırma sisteminin tamiri, ödenek ayrılamadığı için iki aydır yapılamıyor. Hastane yönetimi, vantilatörlerle çözüm üretmeye çalışıyor.

(Derya Uğur)



‘ÖDENEK YOK’ DENEMEZ

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, sağlık hizmeti sunan bir kurumda “ödenek yok” cevabının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak “Ödenek talebinin, tasarruf tedbirleri çerçevesinde reddedildiğini düşünmek dahi istemiyoruz” diye konuştu.

Sağlık sistemini ranta dayalı hale getiren şehir hastaneleri üzerinden yandaş şirketlere milyar dolarlar aktarılırken halk sağlığının tehlikeye atıldığını belirten Uğur, “Siyasi iktidarın görevi; yandaş şirketlere para aktarmak değil, vatandaşına nitelikli sağlık hizmeti sunma koşullarını yaratmak olmalıdır” ifadelerini kullandı.