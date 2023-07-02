Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur: En büyük risk kızamık salgını

Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 03:00

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine karşın deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar giderilemedi. Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesinde birinci basamak sağlık sistemini hâlâ kuramazken yurttaşlar halk sağlığı açısından büyük risklerle karşı karşıya kalıyor.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, bölgede en büyük riskin kızamık salgını olduğunun altını çizerek artan hava sıcaklıklarının da enfeksiyonlarda artışa neden olduğuna dikkat çekti. Uğur, “Havaların ısınmasıyla birlikte halk sağlığı sorunlarında yaşanan artış kaygı verici” dedi.

(Derya Uğur)

"STRES BOZUKLUĞU ARTTI"

Derya Uğur sözlerine şöyle devam etti: “Bölge halkı için bir başka önemli sorun ise anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal rahatsızlıkların yaygın görülmesi. Bölgede görev yapan sağlık çalışanlarına da psikolog desteği verilmesi önem arz ediyor.”

Bölgede yaptığı çalışma sırasında koordinasyon sorunlarının aşılamadığını gözlemlediğini kaydeden Uğur, “Sağlık çalışanlarının barınma ve çalışma koşulları ile ilgili sorunları çözülebilmiş değil. Sağlık çalışanlarının deprem tazminatlarında bile sorunlar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.