Genel Sağlık-İş, Ek Ödeme Yönetmeliği'nin durdurulması için dava açtı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Genel Sağlık-İş Sendikası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “kitap gibi” diyerek sunduğu Ek Ödeme Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay’da yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.

Yönetmelikte hukuka aykırı ve anlaşılmaz ifadeler olduğu belirtilen başvuru dilekçesinde, kendisine disiplin cezası verilen bir sağlık çalışanının, yeni yönetmelik ile “ek ödeme almama” şeklinde bir cezalandırmanın mümkün olmadığı belirtildi.

Ödeme tarihlerinin ise belirsiz hale getirildiği vurgulanan dilekçede, “‘Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır’ şeklinde bir düzenlemeye yer verilerek, önceki yönetmelikteki ‘yirmi gün’ ibaresi çıkarılmıştır. Ek ödemelerin ödeme zamanı ile ilgili olarak belirsizlik durumu ortaya çıkmıştır” denildi. Genel Sağlık-İş Başkanı Uğur, “Genel Sağlık-İş, yönetmeliğin tamamını incelemeden hareket etmemiş, sahadan gelen sesleri dinlemiş, yapılan detaylı hukuki çalışmaları bekleyerek tüm sağlık çalışanlarının mağduriyetlerini giderebilecek nitelikte en kapsamlı davayı açmıştır. Gelecek olan olumlu bir kararı, tüm sağlık çalışanları ile en kısa zamanda paylaşmayı istiyoruz” dedi.