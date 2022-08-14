Hekimlerden Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı ek ödeme yönetmeliğine tepki: 'Beyaz reform' değil ayrımcılık

14 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı ek ödeme yönetmeliği, sağlık meslek örgütlerinin ve hekimlerin tepkisini çekti.

Resmi Gazete’de yayımlanan ek ödeme yönetmeliğini yaptığı yazılı açıklamayla değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Sağlık çalışanlarının emekleri karşılığında alacakları ücret daha çok parçalı hale gelmiş ama cebine girecek ücret değişmemiştir” dedi. Uğur, “Yönetmeliğin özeti şudur ki sağlık çalışanları arasında çalışma barışına zarar vermekten öte başka bir işe yaramayacak. Sağlık çalışanlarıyla adeta alay edilmektedir” dedi.

‘ETKİSİZ HALE GELDİ’

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da yaptığı yazılı açıklamada, yönetmelikte keyfiyeti ortadan kaldıracak hakkaniyetli alt düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade ederek “Bu yönetmelikle sabit ek ödemelerin mahsuplaşması fiilen etkisiz hale gelmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Levent Doğancı ise “Emekli doktor profesör ve doçentler ile SGK’den emekli doktorlar bu zamdan zerre kadar yararlanamadı” yorumunu yaptı. Doğancı, “Temmuzdan itibaren 39 hizmet yılı olan bir emekli profesör ancak 22 bin lira alıyor; kaldı ki bu hizmet yılına ulaşmış devlet emeklisi bunu çok çok geçiyor. Yani bir anlamda gerçek akademik yükselme iktidar tarafından cezalandırılmış oluyor” yorumunu yaptı.