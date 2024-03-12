Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:13

Güncelleme: 12.03.2024 - 10:13

Glokom, görme kaybı nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor, Bu hastalığa dikkat çekmek için her yıl 12 mart dünya glokom günü olarak kutlanmaktadır. Peki, Glokom nedir? Glokom belirtileri neler? Glokom tedavi yöntemleri neler?

GLOKOM NEDİR?

Glokom, göz içindeki sıvı basıncının çoğunlukla yükselmesi nedeniyle göz sinirinin zarar görmesidir. Halk arasında göz tansiyonu ve karasu olarak da bilinmektedir. Her yaş grubunda görülse de 40 yaş üzerindeki kişilerde risk artmaktadır. Gözün işlevlerini yapılabilmesi ve normal sertliğini koruyabilmesi için özel bir sıvı salgılanır. Normal bir gözde göz sıvısı devamlı olarak üretilir ve dengeli bir şekilde emilerek boşaltılır. Bu dinamizm bozulduğu zaman glokom gelişir.

Göz içi sıvısının üretiminde artış veya dışa akımında azalma varsa “açık açılı glokom”; dışa akım yollarında tıkanıklık varsa “kapalı açılı glokom”a sebep olur. Nadir olarak basınç normalken de glokom olabileceği gibi doğuştan, göz yaralanması, göz tümörleri veya uzun süre kortizon kullanımına bağlı olarak da gelişebilir.

GLOKOM BELİRTİLERİ NELER?

Glokomda; sabahları artan baş ağrısı, gözde kızarıklık, ağrı, görmede bulanıklık, ışıkların etrafında halkalar görme, mide bulantısı, kusma gibi belirtiler görmek mümkündür. Fakat çoğunlukla hiçbir belirti vermez.

GLOKOM TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

Glokomun tedavi yöntemleri, hastalığın nedenine ve derecesine göre farklılık gösterir.

İlaç tedavisi (İlk tercih edilen yöntemdir)

Çeşitli lazer tedavileri

Cerrahi yöntemler

Glokom körlükle sonlanabilecek ilerleyici ve sinsi bir hastalık olduğundan tedavi ve doktor kontrolünü aksatmamak büyük önem taşımaktadır.