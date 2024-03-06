Hastalıkların şifası bu çorbada: Tavuklu sebzeli şifa çorbası tarifi!
Mevsim geçişlerinden hastalıklardan korunabilmek her zaman mümkün olmayabilir. İşte bu şifa dolu çorba ile hastalıklardan korunamasanız bile hızlıca iyileşeceksiniz...
Soğuk günlerde ve mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmak ve vücudu güçlendirmek için harika bir seçenek olan tavuklu sebzeli şifa çorbası, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlıklı malzemeleriyle de dikkat çekiyor. İşte bağışıklık sistemini güçlendiren, vücuda enerji veren bu nefis çorbanın pratik tarifi...
MALZEMELER
1 adet tavuk göğsü
1 su bardağı arpa şehriye veya tel şehriye
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 adet havuç
2 adet patates
1 dal taze soğan
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
YAPILIŞI
Tavuk göğsü küçük parçalara ayrılır.
Soğan ve sarımsaklar soyulup doğranır.
Havuçlar ve patatesler yıkanıp temizlendikten sonra küp şeklinde doğranır.
Bir tencerede biraz zeytinyağı (veya isteğe bağlı olarak tereyağı) ısıtılır.
Doğranmış soğan ve sarımsaklar tencereye eklenip pembeleşene kadar kavrulur.
Ardından tavuk parçaları eklenip suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte sotelenir.
Daha sonra doğranmış havuç ve patatesler tencereye eklenir.
Tavuk suyu ilave ederek sebzelerin üzerini geçecek kadar su eklenir.
Tuz ve karabiberi eklemip karıştırılır.
Kaynadıktan sonra arpa şehriye eklenir ve kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirilir.
Piştikten sonra taze soğanı ince doğranarak çorbaya eklenir.
PÜF NOKTALAR
Tavuk suyunun lezzetini artırmak için kemikli tavuk kullanabilir veya tavuk suyu eklenebilir.
Arpa şehriyenin yerine tel şehriye, şehriye veya erişte de kullanılabilir.
Çorbanın içine bir miktar taze nane veya maydanoz eklemek de lezzetini artırır.
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir için yeni anket sonuçları
- Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
- AKP yöneticisi canlı yayında kabul etti
- Eylem Tok kimdir?
- Antalya'da İYİ Parti'ye şok
- Kurum’un ‘yok’ dediği projeyi bakanlık yürütüyor
- Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti
- Hatice Teyze'ye hapis isteniyor!
- Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırdı
- Son 'İstanbul' anketi açıklandı