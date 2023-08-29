Göz altı morluklarının nedeni nedir? Nasıl önlenir?

Yayınlanma: 29.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 29.08.2023 - 07:00

Göz çevresi birçok yapısal nedenden, hastalıktan ve dış etkenlerden etkilenir ve istenmeyen koyu halkalar gelişebilir. Bunlardan biri cildin yaşa bağlı sarkması ve dokusunun azalmasına bağlı olarak alttaki yapıların fıtıklaşması olabilir. Bu durumda gölgelenmeye bağlı koyu bir görünüm gelişebilir.

Göz altındaki kasların fazla çalışması, yorgunluk, uykusuzluk ve atopi egzama, alerjik kontakt egzama gibi bazı cilt hastalıkları da göz altında koyu halkalara neden olabilir.

GÖZ ALTI MORLUKLARI HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR

Güneş ışınları ve hormonal nedenlerle tetiklenen melazma; melanozis yani yapısal olarak gelişebilen aşırı melanin toplanmasının cilde veya dokulara kahverengimsi siyah bir görünüm vermesi şeklinde ortaya çıkabilir.

Göz altındaki koyu halkalar bazen kilo alımı, dahiliye ve kanser ile ilişkili olabilir. Kan kanserlerinden biri olan miyelom da göz altında koyulaşma ile kendini gösterebilir. Ayrıca kullanılan ilaçların yan etkisi olarak lekelenme gelişebilir. Kirpik uzatmak için kullanılan ve glokom tedavisinde de kullanılan bir madde göz içinde ve çevresinde lekelenmeye neden olabilir.

GÖZ ALTI MORLUĞU (KOYU HALKALAR) TEDAVİ YÖNTEMİ

Göz altı morluklarının tedavisi nedene bağlı olarak değişir. Nedene yönelik kızarıklık ve iltihap varsa medikal tedaviler, damar genişlemesi varsa lazer, ışık, radyofrekans sistemleri, leke varsa medikal, peeling, lazer, ışık sistemleri sıklıkla kullanılmaktadır.

Bu bölgeye uygulanan amaca özel peeling, PRP, aprf, iprf, mezoterapi ve karboksiterapi, kök hücre, ekzozom, nanofat uygulanmaktadır. Botoks kırışıklıkları açarken, dolgular boşlukları kapatır. İplik uygulamaları, altın iğne radyofrekans ve mikro iğneleme cildin sıkılaşmasını ve yeniden yapılanmasını sağlar.

GÖZ ALTI MORLUKLARI İÇİN DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Salatalık Maskesi

Göz altındaki koyu halkalarla mücadele etmek için soğuk salatalık dilimlerini gözlerin üzerine kapatın ve en az 15 dakika bekletin. Ardından salatalığın bıraktığı nemli ve sulu bölgeleri parmak uçlarınızla masaj yaparak yayın.

Soğuk Kompres

Herhangi bir mağazadan satın alabileceğiniz soğuk jel kalıplarını veya buzdolabında beklettiğiniz kaşıkları gözlerinizin altına en az 15 dakika süreyle uygulayabilirsiniz.

Poşet Çay

Gün içinde tükettiğiniz hazır poşet çaylar henüz tam soğumamışken gözlerinizin üzerine kapatın ve en az 15 dakika bekleyin.

Bu yöntemler sadece göz altı morluklarına değil, göz altı şişkinliklerine de iyi gelir.