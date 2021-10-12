Gözkapağının kapanamaması korneada ciddi enfeksiyona yol açabilir

12 Ekim 2021 Salı, 04:00

Yüz felci olan hastaların en belirgin özelliği gözlerini kapatamaması (Fasial paralizi) olarak biliniyor. Bu hastaların gözleri gözkapakları kapanamadığından geceleri açık kalmakta, bu durum da gözlerde kızarıklık, yanma, batma gibi şikâyetlere yol açmaktadır. Uzun süre tedavi edilmeyen olgularda gözün saydam tabakası olan korneada ciddi enfeksiyonların gelişebileceğini söyleyen göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, “Kronik olgularda bu tür enfeksiyonlar gözün delinmesine yol açabilmektedir. Fasial paralizi gelişen hastalarda öncelikle sinir felcinin nedeni ortaya konmalı, ne kadar sürede felcin düzelebileceği araştırılmalıdır” dedi.

FARKLI NEDENLERDEN FELÇ

Doç. Yeniad, 7. sinir olan fasial sinirin farklı nedenlerle felç olmasına bağlı olarak gözkapağının kapanma yeteneğini kaybettiğini anımsatarak “Felçler en sık, 7. sinirin geçtiği yüz bölgelerine uygulanan cerrahiler sonrasında görülür. Bazı hastalarda sebebi bilinmeyen nedenler ile de felç oluşabilmektedir. Sinir felci olan hastaların en belirgin özelliği gözlerini kapatamamalarıdır. Bu hastaların gözleri gözkapakları kapanamadığından geceleri açık kalmakta, bu durum da gözlerde kızarıklık, yanma, batma gibi şikâyetlere yol açmaktadır. Uzun süre tedavi edilmeyen olgularda gözün saydam tabakası olan korneada ciddi enfeksiyonlar gelişebilir. Kronik olgularda bu tür enfeksiyonlar gözün delinmesine yol açabilmektedir” diye konuştu.

Fastival paralizi gelişen hastalarda öncelikle sinir felcinin nedeninin ortaya konması gerektiğini anlatan Yeniad “Ne kadar sürede felcin düzelebileceği araştırılmalıdır. Bunun nedeni sinir felcinin kalıcı mı yoksa geçici mi olmasına bağlı olarak tedavi yöntemlerinin değişmesidir” dedi. Tedavinin temel olarak medikal, yani ilaç veya cerrahi olarak ikiye ayrılabildiğini kaydeden Yeniad, şöyle devam etti:

“Medikal tedavi ile hastalar rahatlar ancak kesin tedavi sağlanamaz. Tedavide gözyüzeyinin ıslanmasını sağlayan göz yaşı damla ve merhemleri, özel hazırlanan otolog serum ve farklı içerikli damlalar kullanılır. Bu tür ilaçlar bize zaman kazandırır ve sinir felcinin düzelmesinin izlenmesinde yardımcı olur.”

KASLARDA HAREKET KAYBI

Yüzün bir veya iki tarafında görülebilir ve tıp literatüründe fasiyal paralizi olarak adlandırılan yüz felcinin yaygın nedenleri arasında yüz mimik kaslarına gelen fasiyal sinirde iltihap, kafa travması, inme ve baş-boyun tümörleri bulunuyor. Yüz felci geçirenlerde yüz kasları sarkık veya zayıf görünebiliyor.

TEDAVİ CERRAHİ

Doç. Dr. Yeniad, sinir felci olan hastalarda kesin tedavinin alt ve üst gözkapaklarına uygulanan cerrahiler olduğunu söyledi. Yeniad şunları anlattı:

“Gözkapağının kapanmasına yardımcı olan birçok cerrahi tedavi seçeneği mevcuttur. Bunlar arasında ‘tarsorafi’ dediğimiz alt ve üst kapakların birbirine yaklaştırılarak kapak aralığının daraltılması, üst gözkapağına altın veya platin ağırlık yerleştirerek üst gözkapağının kapanma yeteneğinin arttırılması ve birçok farklı tekniğin uygulanabildiği alt gözkapağının yükseltilmesi yer alır.

Günümüzde en sık uygulanan cerrahi tedavi yöntemi üst gözkapağına altın veya platin ağırlık yerleştirilmesi ile beraberinde alt gözkapağının yükseltilmesidir. Bu yöntem lokal anestezi altında uygulanır ve hastanın hiçbir şekilde hastanede yatmasına gerek yoktur. Üst gözkapağına yerleştirilen altın veya platin, farklı ağırlıklarda ve şekilde olmaktadır.

Altın ağırlık üst gözkapağında ufak bir kesi yapıldıktan yaklaşık 10-15 dakikalık bir cerrahi sonrasında gözkapağının iç kısmına yerleştirilmektedir. Yerleştirilen altın ağırlığın ovuşturma veya kaşıma ile hiçbir şekilde hasta tarafından çıkarılması mümkün değildir. Konulan altın ağırlık uzun yıllar gözkapağı içinde hiçbir zarar vermeden yıllarca durabilmektedir. Sinir felci gelişmiş hastalarımızda üst gözkapağı ile birlikte alt gözkapağına yönelik girişimleri de önermekteyiz. Bu şekilde alınan sonuçlar daha iyi olmaktadır.”