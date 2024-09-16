Grip şikâyetiyle hastaneye giden 5 hastanın 4'ü Covid

Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:31

Güncelleme: 16.09.2024 - 12:35

İç Hastalıkları Uzm. Dr. Müslüm Süngü, Covid vakalarında artış yaşandığını söyledi. 2019 yılından bu yana Covid hastalığıyla mücadele edildiğinin altını çizdi. "Ciddi bir süreçten geçtik. Maalesef insanlarımız bu hastalık yokmuş gibi davransa da Covid halen devam etmektedir. 15 Ağustos’tan bu yana girip vakalarında ciddi artışlar görülüyor. Grip şikâyetiyle gelen 5 hastanın 4’ünün Covid testi pozitif. Hasta sonucunu almaya geldiğinde Covid olduğunu kendisine söylüyoruz. Bunu bilmesine rağmen hala maske takmıyor.” dedi.

GRİP SEZONU AÇILDI

Özellikle okulların başlamasıyla birlikte mevsimsel grip sezonunun da açıldığını söyledi. “Çocuklarımız okulda kalabalık bir ortamda vakit geçiriyor. Bir arkadaşının grip olması tüm okulun grip olmasını da tetikliyor. Okulda başlayan grip taşıyıcılar yoluyla evlere, oradan iş yerlerine taşınıyor. Bu döngü toplumun her kesimine sirayet ediyor. Bu dönemde toplu çalışılan, toplu yaşanılan ortamlarda maske kullanımını tavsiye ediyorum.” diye konuştu.

YAŞLILAR VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DÜŞÜK OLANLAR DİKKAT!

Grip olan, burun akıntısı ve boğaz ağrısı bulunan kişilerin mutlaka maske takmasını öneren Uzm. Dr. Müslüm Süngü, “Bu şikâyetleri bulunan hastalar en yakın sağlık kuruluşuna giderek test yaptırmalıdır. Covid’in yıllar içerisinde öldürücü etkileri ilk zamanlarına göre oldukça azaldı. Hastaların şikâyetleri kısmen daha masum. Ancak, yaşı ilerlemiş, bağışıklık sistemi düşük ve kronik rahatsızlıkları bulunan hastalarda yine tehlike devam ediyor.” şeklinde konuştu.