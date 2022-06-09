Gül hastalığı nedir? Gül hastalığının tedavisi ve belirtileri nelerdir? Gül hastalığı bulaşıcı mı?

09 Haziran 2022 Perşembe, 13:37

Gül hastalığı yüzde kızarıklığa ve kabarıklıklara neden olan bir cilt hastalığıdır. Gül hastalığı kan damarlarının belirginleşmesine neden olur. Genellikle açık tenli kadınlarda daha sık görülür. Erkeklerde kadınlara göre daha nadir görülmesine karşın daha ağır seyreder. Gül hastalığı farklı cilt hastalıkları ile karıştırılabilir.

GÜL HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Gül hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir ancak genetik ve psikolojik faktörlerin hastalığı etkilediği bilinmektedir.

Gül hastalığına yol açabilecek faktörler:

-Aşırı Alkol tüketimi

-Güneş ışınları

-Sıcak

-Kan damarlarını genişleten ilaçlar

-Sindirim sistemi bozuklukları

-Makyaj malzemeleri

GÜL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gül hastalığının genel belirtileri şunlardır:

-Kalıcı hale gelen kızarıklıklar,

-Burunda büyüme,

-Ciltte kuruluk,

-Cilt renginde değişiklik

-Ciltte hassasiyet ve yanma

GÜL HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Gül hastalığının tedavisinde en önemli noktanın tetikleyici faktörlerden uzak durmaktır. Tüm dış etkenlere son derece hassas olan gül hastalarının, kozmetik seçimlerinde çok dikkatli olmaları ve doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir ilaç kullanmaması gerekiyor.

Uygun temizleyici ve nemlendirici kullanımı hastalığı kontrol altında tutmak için sürekli uyulması gereken kurallardandır. Hassasiyet nedeniyle kontrolsüz ilaç kullanımı sık görülür. Özellikle hekim tavsiyesi olmadan kullanılan kortizonlu kremler o anda şikayetleri azaltsa da, hastalığın ilerlemesine ve tedavinin zorlaşmasına neden olur

Gül hastalığı olanların uyması gereken kurallar:

-Baharatlı gıdalardan ve gıdaların sıcak tüketilmesinden hastalığı alevlendirdiği için kaçınılmalıdır

-Kafein, asitli içecekler, çikolata tüketimini sınırlamak ve mümkün olduğunca alkol alımından uzak durulmalıdır

-Güneşten hem hekimin uygun gördüğü koruyucu kremlerle, hem de şapka gözlük gibi mekanik önlemler alarak korunmak gerekir

-Aşırı soğuk, nem ve rüzgardan uzak durulmalıdır

Gül hastalığı kronik bir hastalıktır. Yukarıda bahsedilen genel öneriler hayat boyu uyulması gereken kurallardır. Böylece büyük oranda kontrol altında tutulsa da zaman zaman alevlenmeler gösterebilir ve bu durumlarda ek tedavi ihtiyacı duyulabilir.

GÜL HASTALIĞI BULAŞICI MI?



Gül hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir. Dolayısıyla kişiden kişiye geçmez.

