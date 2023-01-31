Halk sağlığı tehlikede! Aşı takviminde yer alan temel aşılara erişilemiyor

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 04:00

Koruyucu sağlık hizmetinin en önemli uygulaması olan aşılama (bağışıklama) hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Ulusal aşı takvimine HPV aşısının eklenmesi beklenirken verem, çocuk felci, hepatit B, tetanos gibi temel bebek ve çocuk aşıları bulunamıyor.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aile Hekimi Dr. Saffet Ercan, aşı yokluğuyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu. Saffet, aşıya erişim sorununun geçen

yılın kasım ayından beri devam ettiğine vurgu yaparak “Çocukluk aşı takviminde yer alan temel aşılara erişilemiyor. İlçe sağlık müdürlüklerine sınırlı sayıda çocuk felci, hepatit B, verem, tetanos aşısı gönderiliyor. Aşılar ilk giden aile sağlığı merkezine veriliyor, geç gidenler yine aşısız kalıyor” dedi.

"TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN RISK"

Yeni doğan bebeklerin aşılarının aksatıldığına dikkat çeken Ercan, “Çocukların aşı takvimi var. Yeni doğan bebeklere hastanede hepatit aşısı yapılır. Ondan sonra taburcu edilir. Aşının diğer dozları için bebekler aile sağlığı merkezlerine getirilir. Ancak bazı bebeklerin hastaneden ‘Elimizde aşı yok’ denilerek aşı yapılmadan taburcu edildiğine dair elimize gelen bilgiler var” dedi.

Ercan, “Aşı olmaya getirilen çocuklar aşı olmadan geri dönüyor. Ulusal aşı takviminde bulunan 13 aşıdan 4’ü yok. Bu hem bebeğin sağlığı için risk hem de toplumdaki genel bağışıklığı düşürdüğü için toplum sağlığı için risk teşkil ediyor. Hastalık çocuklar arasında yayılmaya başlıyor” diye konuştu.

DANIŞTAY’DAN 34 İLAÇ İÇİN SEVİNDİREN KARAR

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), SGK’nin 2021’de 34 ilacı geri ödeme listesinden çıkarmasına karşı açtıkları iptal davasında Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verdiğini duyurdu. Kararla bu ilaçların yeniden geri ödeme listesine alınmasının önünün açıldığını belirten TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, “Sağlıktan tasarruf edilmez” dedi.

Saydan şunları söyledi: “Sıkça kullanılan romatizmal ağrı kesici spreylere, diş eti için jele ve bebeklerin diş çıkarırken kullandıkları pomatlara ve antiseptik ağız ve boğaz spreylerine 1.5 senedir vatandaş ücretini ödeyerek ulaşmaktaydı. Ayrıca SGK, eklem ve kas ağrısı tedavisinde ağrı kesici ve jel, krem ve pomat şeklindeki bütün ilaçların, iltihap giderici gargaraların ve de dişeti iltihaplarında kullanılan topikal ilaçların tümünün eşdeğer sayılarak hem aynı kategoriye alınmasını hem de sadece bir kutu ödenmesi yönünde de kısıtlama getirmişti.”