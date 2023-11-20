Hamileler dikkat: Tiroid bozuklukları anneyi ve bebeği olumsuz etkiliyor

Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:35

Güncelleme: 20.11.2023 - 10:40

Gebelik sürecinde, hormonal ve fizyolojik değişiklikler nedeniyle tiroid hormonları etkilenebilmektedir. İç Hastalıkları uzmanları, gebelikte tiroid hastalıklarının annenin ve bebeğin sağlığını etkileyebileceği konusunda önemli bilgiler paylaştı.

GEBELİK VE TİROİD BEZİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Gebelik döneminde boynun hemen önünde adem elması denilen kıkırdağın hemen altında bulunan tiroid bezinin hamilelik sırasında hem şeklinde hem de fonksiyonlarında değişiklikler gözlemlenebilir. Bu durum, hamilelikteki hormonal değişikliklerle ilişkilidir.

GEBELİKTE TİROİD HASTALIĞININ ETKİLERİ

Tiroid hastalığının, hem anne hem de bebeği etkileyebilir, özellikle altta yatan tiroid sorunları olan veya ailesinde tiroid hastalığı öyküsü bulunan kişilerin gebelik planlarken veya gebe olduklarında hekime başvurmalarının önemine vurgu yaptı.

HAMİLELİKTE GUATR BELİRTİLERİ VE ÖNEMİ

Gebelik sırasında oluşan guatr belirtileri, sinirlilik, ellerde titreme, terleme, çarpıntı, kabızlık, konsantrasyon sorunları, uykusuzluk, sıcak-soğuk hassasiyeti ve kas krampları gibi semptomlar olabilir. Bu belirtilerin önemsenmesi gerektiğini belirten uzmanlar hamilelik sürecinde tiroid bezinin düzenli takibinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

TİROİD HORMONLARININ BEBEĞİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMİ

Annede tedavi edilmeyen şiddetli hipotiroidinin, bebekte beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini ve doğum sonrasında hemen tanınınarak tedavi edilmesi gerekir. Ayrıca, uzmanlar her yeni doğan bebekten alınan kan örnekleri ile tiroid hormonlarına bakılarak, olası sorunların erken tespit edilmesinin önemine dikkat çekti.