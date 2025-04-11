Hande Doğandemir ve Yusuf Çim’in aşk yaşadığı iddia edildi

Yayınlanma: 11.04.2025 - 11:25

Güncelleme: 11.04.2025 - 11:25

Oyuncu Hande Doğandemir, 2024 yılının sonunda bir davet için Alp Dağları'na gitmişti.

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Doğandemir, Alpler'deki bu özel anlarını takipçileriyle paylaştı.

"Olabilecek en tatlı ekiple Alpler’de bu şahane 3 günü elimdekilerle ancak bu kadar anlatabildim, hepinize teşekkürler zirvedeki yalnızlık" notunu düşen oyuncu, karelerinde birçok arkadaşının yanı sıra meslektaşı Yusuf Çim’e de yer verdi.

Davet sırasında tanışan Hande Doğandemir ile Yusuf Çim, İstanbul’a döndüklerinde de görüşmeye devam etti. Önce arkadaşlık olarak başlayan bu samimiyetin zamanla aşka dönüştüğü ve çiftin gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı konuşuluyor.