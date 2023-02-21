Hande Doğandemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Hande Doğandemir hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:03

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:03

Hande Doğandemir, Kadıköy'deki astronomik ev kiralarını paylaşarak "Bu duruma nasıl kimse ses çıkarmıyor nasıl normalleşti aklım almıyor benim" sözleriyle yüksek kira fiyatlarına tepki gösterdi. Doğandemir'in bu açıklaması sonrasında yurttaşlar ünlü oyuncunun hayatı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İşte Hande Doğandemir'in hayatına dair merak edilenler...

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara’da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara’da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden İletişim sosyolojisi üzerine eğitim görerek mezun oldu. Üniversitede son sınıfta Erasmus programı ile altı ay Fransa’nın Lilla şehrinde okudu.

Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak isteyen Hande Doğandemir, ekran arkası deneyimler edindikten sonra oyunculuk eğitimi almaya başladı.

2011 yılında TRT Okul'da “Hatırlar mısınız?” adlı programda iki yıl sunuculuk yaptı. 2013 yılının Mart ayında Nejat İşler’le birlikte “Eti Browni” reklamında rol aldı.

2 Temmuz 2013 tarihinde Kanal D'de gösterime giren “Güneşi Beklerken” dizisinde başrollerini Emre Kınay, ve Kerem Bursin ile paylaştı. 2014 yılında Lipton reklamında oynadı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında Aralı 2015 de oynamaya başlayacak olan "Kara Kış" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile birlikte oynadı.

2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Yağmur/Azra karakterini canlandırdı.

Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız 2015 yılında yapılan ve 29 Ocak 2016'da gösterime giren "Her Şey Aşktan" filminde de başrol oynadı.

HANDE DOĞANDEMİR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2021- Annemizi Saklarken

2021- Hükümsüz

2020- Kırmızı Oda

2019- Yüzleşme

2019- Can Kırıkları

2017- Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2016- Hayayımın Aşkı

2015- Racon: Ailem İçin

2018- Kaybedenler Kulübü Yolda

2016- Her Şey Aşktan

2015- Bana Masal Anlatma

2013 – 2014 – Güneşi Beklerken

2012- Şubat

2012- Leyla ile Mecnun

2012- Böyle bitmesin

2012- İbreti Ailem

2011-2012 – Sen De gitme

2010- Keskin Bıçak

2010- Kahramanlar

HANDE DOĞANDEMİR'İN OYNADIĞI MÜZİK KLİPLERİ

2014 - Aylin Zoi-Mecaz

2017 - Ersay Üner - İki Aşık

HANDE DOĞANDEMİR ÖDÜLLERİ

2014 - 3. Ege Üniversitesi Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu

2014 - 5. Ayaklı Gazete Televizyon Ödülleri En İyi Gençlik Dizisi Kadın Oyuncu