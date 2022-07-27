Hangi besinler akciğere iyi gelir? Akciğer sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?
Solunum sisteminin en önemli organlarından biri olan akciğerler alınan oksijeni diğer organlara iletmekle görevlidir. Nefes almamızı sağlayan akciğerler kanın tüm vücudumuza temiz oksijen dağıtmasını sağlar. Akciğerimiz kendini temizleyebilen organlardan bir tanesidir. Akciğerimizin kendini yenileyebilmesi için akciğerimize iyi gelen besinler nelerdir? Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Sağlıklı ve çeşitli seçilen besinler ile oluşturulan dengeli bir beslenme planı sağlıklı nefes almayı ve akciğer sağlığını korumayı destekler.
AKCİĞERE İYİ GELEN 10 BESİN
1.SARIMSAK
Doğal şifa kaynaklarından biri olan sarımsak, oldukça güçlü bir antioksidandır. Antioksidan özelliğinin yanı sıra içinde bulunan alisin kimyasalı ile akciğerlerin temizlenmesini sağlar. Alisin kimyasalı akciğerlerdeki mukusu temizler ve soğuk algınlığı gibi problemlere iyi gelir.
2. ZENCEFİL
Akciğerlerin temizlenmesi için ihtiyaç duyulan önemli besinlerden biri de zencefildir. Zencefil, akciğer için tehlike yaratabilecek toksin ve parçacıkları temizlemeye yardımcıdır.
3.ZERDEÇAL
Zerdeçal antioksidan ve anti-enflamatuar özelliği ile akciğer hücrelerindeki oksijen radikalini temizleme görevini üstlenir
4.OKALİPTÜS
Doğal antibiyotiklerden biri olan okaliptüs, içinde uçucu yağlar barındırmaktadır. Bu yağlar akciğer hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Okaliptüs yağında bulunan uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına karşı savaşır, tıkanıklığı açar, kan akışını arttırır ve şişliği azaltır.
5.ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ
Kuvvetli bir antioksidan olan üzüm çekirdeği ya da ekstresi, vücudun ihtiyacı olan gereksinimi sağlayarak vücudun oluşturduğu serbest radikallerle savaşarak akciğerleri korur. Üzüm yerken bazı kişiler genellikle çekirdeklerini çıkarmak eğilimi gösterir. Oysaki özellikle siyah üzümün çekirdeği asıl sağlık kaynağıdır. Üzüm çekirdekleri ile tüketilmelidir.
6.KEKİK
İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.
7.KEÇİ BOYNUZU
Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması gerekmektedir. Keçiboynuzu, akciğerlerin toksinlerden arınmasını sağlayan kısacası detoks etkisi yaratan bir besindir. Akciğeri temizleyen ve kansere karşı koruyucu etkisi ile ön plana çıkan keçiboynuzu, su ile kaynatılarak tüketilebilir. Astım ve benzeri akciğer hastalıklarının iyileşme sürecinde de fayda gösterdiğine dair birçok çalışma mevcuttur.
8.SİYAH HAVUÇ
Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.
9.ÖKSÜRÜK OTU
Öksürük otu balgam sökücüdür.C vitamini deposoudur diyebiliriz .Kızıldereliler tarafından binlerce yıldır ciğerleri güçlendirmek için kullanılır.Astım ,bronşit,öksürük gibi pek çok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir.
10.TERE
Tere, tam bir akciğer dostu. Akciğerdeki tahribatı onaran bu bitki, aynı zamanda vücudun sigaranın etkilerinden temizlenmesine de yardım ediyor.
İlgili Haberler
- Narsist kişilik bozukluğu nedir, belirtileri nelerdir? Narsist biriyle birlikte olanlar nelere dikkat etmeli? Partnerinizin narsist olduğunu nasıl anlarsınız?
- Marburg virüsü nedir? Marburg virüsü nasıl bulaşır? Marburg virüsü semptomları nelerdir?
- Covid-19'un alt varyantı BA.5 nedir? BA.5'in belirtileri nelerdir?
-
Video Haberler
- Binlerce otomobil yediemin otoparklarında çürüyor
- Doların yeni zirvesini açıkladı
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'
- Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın çıktı
- Polis arama kurtarma ekiplerine 'hayat kurtaran' eğitimi
- İlk kadın belediye başkanının heykeline çirkin saldırı
- 'Bizim çocukların Varank dayısı yok'
- İşten atıldı, intihara kalkıştı
- AKP'den Halil Konakcı açıklaması!
- 12 yaşındaki Hamza, ağıl yangınında öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- Otobüste cinsel ilişki: Şöför gözaltına alındı
- EYT'de 'masadaki formül' belli oldu
- Evlerine uzaktan bakabiliyorlar...