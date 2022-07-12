Hangi besinler hafızayı güçlendirir?
Birçok kişinin sıklıkla karşılaştığı unutkanlık sorunu, bazı besinlerin tüketilmesiyle giderilebiliyor. Peki bu besinler hangileri ? Uzman Diyetisyen Mazlum Tan konu hakkında bilgiler verdi.
Uzman Diyetisyen Mazlum Tan, unutkanlığa karşı iyi gelen besinlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tan, şu ifadeleri kullandı:
Omega 3 (Balık): Beyin fonksiyonlarında Omega 3 önemli bir yere sahiptir.Beyin fonksiyonlarının daha verimli çalışmasına fayda sağlar. Özellikle Omega 3 bakımından zengin olan somondur.Bunun yanı sıra uskumru, hamsi, sardalye, ringa balığı, ceviz, semizotu ve keten tohumudur.
Yaban Mersini: Beyini serbest radikal hasarından korumada rol oynar. İçeriğinde bulunan antosiyanin adı verilen güçlü antioksidan maddesi sayesinde Alzheimer ve bunamaya karşı faydalıdır.
Bitter Çikolata: Beyin reseptörlerinin etkin hale gelmesi için endorfin salınımını fazlalaştırır. Yüksek kakao içeriğine sahip birkaç bitter karesi güçlü antioksidanlar içerir, doğal uyarıcıları sayesinde odaklanma ve konsantrasyonu artırır.
Yumurta: İçeriğinde bulunan A, B, B12 ve D vitamini açısından zengindir. Bu sayede hafızanın güç kazanmasına yardımcı olur.
Kuruyemiş ve tohumlar: Ruh halini olumlu yönde etkilerler. Kabak ve ayçekirdeği kognitif fonksiyonları arttırırlar. Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yarar sağlar.
Kırmızı Lahana: Beyinde hücre hasarını azaltmak ve ayrıca uzun süreli hafızayı canlandırmak için gerekli polifenolleri ( fisetin ) içerir, bu Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde faydalıdır. Kırmızı soğanda bir seçenektir.
Ispanak: E vitamini bakımından zengin olan ıspanak, B grubu vitaminler ve folat içerir. Hafızayı güçlendirir.
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