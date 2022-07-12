Hangi besinler hafızayı güçlendirir?

12 Temmuz 2022 Salı, 00:00

Uzman Diyetisyen Mazlum Tan, unutkanlığa karşı iyi gelen besinlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tan, şu ifadeleri kullandı:

Omega 3 (Balık): Beyin fonksiyonlarında Omega 3 önemli bir yere sahiptir.Beyin fonksiyonlarının daha verimli çalışmasına fayda sağlar. Özellikle Omega 3 bakımından zengin olan somondur.Bunun yanı sıra uskumru, hamsi, sardalye, ringa balığı, ceviz, semizotu ve keten tohumudur.

Yaban Mersini: Beyini serbest radikal hasarından korumada rol oynar. İçeriğinde bulunan antosiyanin adı verilen güçlü antioksidan maddesi sayesinde Alzheimer ve bunamaya karşı faydalıdır.

Bitter Çikolata: Beyin reseptörlerinin etkin hale gelmesi için endorfin salınımını fazlalaştırır. Yüksek kakao içeriğine sahip birkaç bitter karesi güçlü antioksidanlar içerir, doğal uyarıcıları sayesinde odaklanma ve konsantrasyonu artırır.

Yumurta: İçeriğinde bulunan A, B, B12 ve D vitamini açısından zengindir. Bu sayede hafızanın güç kazanmasına yardımcı olur.

Kuruyemiş ve tohumlar: Ruh halini olumlu yönde etkilerler. Kabak ve ayçekirdeği kognitif fonksiyonları arttırırlar. Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yarar sağlar.

Kırmızı Lahana: Beyinde hücre hasarını azaltmak ve ayrıca uzun süreli hafızayı canlandırmak için gerekli polifenolleri ( fisetin ) içerir, bu Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde faydalıdır. Kırmızı soğanda bir seçenektir.

Ispanak: E vitamini bakımından zengin olan ıspanak, B grubu vitaminler ve folat içerir. Hafızayı güçlendirir.