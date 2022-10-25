Hangi yiyecekler vücuttaki yağları yakar?

25 Ekim 2022 Salı, 07:00

Diyetisyen Pınar Demirkaya, vücuttaki yağları yakmak için dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Demirkaya'nın açıklamasından öne çıkan satır başları:

"Hepimiz yağ yakan mucizevi bir besin arıyoruz fakat maalesef böyle bir besin yok. Yağ yakıcı diye lanse edilen birçok besin mevcut. Hiçbir besin tek başına doğrudan yağ yakmaz fakat dolaylı olarak yağ yakmamıza yardımcı olan besinler var.

Her gün Maydanozu aç karna yemek zayıflatır, Suya limon sıkmak ödem atar gibi bilimden uzak söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tabiki bu tüm söylemler doğru değildir diyemeyiz. Bu söylemleri besinlerin mucizevi etkileri olduğunu savunduğundan ve bilimsel temelleri olmadığından destekleyemiyoruz. Öncelikle bir besinin neden yağ yaktığını ve en iyi tüketim şeklinin hangisi olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Bütün bu bilgilerden sonra o besinin dolaylı olarak yağ yakımına yardımcı olduğunu savunabiliyoruz. Bizde dolaylı olarak yağ yakımına destek veren besinleri nedenleri ile açıklayacağız.

Turpgillerden olan Beyaz, kırmızı lahana, bru¨ksel lahanası, Karnabahar ve brokolide bulunan su¨lforafan’ın yagˆ yakıcı enzimleri arttırdıgˆı du¨s¸u¨nu¨lu¨yor ve son do¨nemlerde antikanser o¨zelligˆi ile ilgili de birçok çalışma bulunuyor. Yüksek lifli oluşları ile de uzun süreli tokluk sağlıyorlar.

Kırmızı biberde bulunan Kapsaisin besinlerin enerjiye do¨nu¨s¸me yeteneklerini arttırıyor ve bazal metabolizma hızımızı arttırdıgˆı du¨s¸u¨nu¨lu¨yor.

Bir c¸ogˆumuzun tabagˆında c¸okta yer etmeyen fakat du¨s¸u¨k kalorileri, bol lifli olus¸larıyla yes¸il yapraklı sebzelerin o¨gˆu¨nlerimiz de o¨nemli bir yeri olmalı. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler demir depolarımızın dolmasına yardımcı olacağı için demir eksikliğinde görülen kilo vermede direnç semptomunun da önüne geçmemize yardımcı olmuş oluyor. Sanılanın aksine önemli bir kalsiyum kaynağı olduklarından kemik erimesi yaşayan belirli yaş gurupları için mutlaka tabaklarında olması gerektiğini savunabiliriz.

Meyveler yu¨ksek lifli olus¸larıyla uzun su¨reli doygunluk sagˆlıyorlar. Bu noktada en önemli olan şey tükettiğimiz meyvenin porsiyonudur. Meyvelerden örnek verecek olursak Nar yu¨ksek antioksidan kapasitesi ve is¸tah baskılama o¨zelligˆi ile ilk sırada yer alıyor. Greyfurt metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlıyor ve is¸tahı baskılıyor. Greyfurt ile ilgili ek bir bilgi olarak greyfurtu ilaçlarınız ile tüketmemelisiniz.

Sanılananın aksine süt ürünleri yağ yakıyor diyemeyiz. Özellikle her yerde görebileceğiniz yoğurt ve pul biber tarifinin yağ yakımına herhangi bir etkisinin olmadığına yönelik çalışmalar mevcut.

Dengeli ve temiz beslendiğimizde, sağlıklı bir fiziksel aktivitede bulunduğumuzda, Sirkadiyen ritmimize uyumlu beslendiğimizde metabolizmamız optimum düzeyde çalışıyor ve mucizevi besin arayışlarımız son bulmuş oluyor"