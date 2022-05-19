Yağ yakımını artırmanızı sağlayacak 4 önemli püf noktası

Belki inanmakta güçlük çekebilirsiniz ama uzmanlar aslında kilo vermenin çok kolay kilo almanın ise oldukça zor olduğunu dile getiriyor. Toplumda genel kabul gören az yemenin zayıflatacağı inancına ise bütünüyle karşı çıkan uzmanlar; aksine yetersiz beslenildiği takdirde vücudun kendisini az yemeye yani az enerji almaya alışırmasıyla metabolizma hızının düştüğünü söylüyor. Yeterli enerji almamanın sebep olduğu metabolik hızın yavaşlaması durumu ise kilo alımına sebep olacak temel durum olarak biliniyor.

Uzmanlar gerçek yağ kaybı için kalori kısıtlamalı diyetlerin değil hayata geçirilmesi zor olmayan ve sürdürülebilir bir düzen kurmaya önem verilmesi gerektiğini vurguluyor.

İşte yağ yakımını sağlayacak 4 önemli püf noktası...