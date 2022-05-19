Yağ yakımını artırmanızı sağlayacak 4 önemli püf noktası

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:37
<p>Belki inanmakta güçlük çekebilirsiniz ama uzmanlar aslında<strong> kilo vermenin</strong> çok kolay <strong>kilo almanın</strong> ise oldukça zor olduğunu dile getiriyor. Toplumda genel kabul gören az yemenin zayıflatacağı inancına ise bütünüyle karşı çıkan uzmanlar; aksine yetersiz beslenildiği takdirde vücudun kendisini az yemeye yani az enerji almaya alışırmasıyla metabolizma hızının düştüğünü söylüyor. Yeterli enerji almamanın sebep olduğu metabolik hızın yavaşlaması durumu ise kilo alımına sebep olacak temel durum olarak biliniyor. </p> <p>Uzmanlar gerçek yağ kaybı için kalori kısıtlamalı diyetlerin değil hayata geçirilmesi zor olmayan ve sürdürülebilir bir düzen kurmaya önem verilmesi gerektiğini vurguluyor. </p> <p>İşte yağ yakımını sağlayacak 4 önemli püf noktası...</p>

Belki inanmakta güçlük çekebilirsiniz ama uzmanlar aslında kilo vermenin çok kolay kilo almanın ise oldukça zor olduğunu dile getiriyor. Toplumda genel kabul gören az yemenin zayıflatacağı inancına ise bütünüyle karşı çıkan uzmanlar; aksine yetersiz beslenildiği takdirde vücudun kendisini az yemeye yani az enerji almaya alışırmasıyla metabolizma hızının düştüğünü söylüyor. Yeterli enerji almamanın sebep olduğu metabolik hızın yavaşlaması durumu ise kilo alımına sebep olacak temel durum olarak biliniyor. 

Uzmanlar gerçek yağ kaybı için kalori kısıtlamalı diyetlerin değil hayata geçirilmesi zor olmayan ve sürdürülebilir bir düzen kurmaya önem verilmesi gerektiğini vurguluyor. 

İşte yağ yakımını sağlayacak 4 önemli püf noktası...

<p><strong>KENDİNİZİ AÇ BIRAKMAYIN</strong></p> <p>3 saatten fazla aç kalınmamalı!</p> <p>Yanınıza pratik kuru meyve, ceviz, badem gibi atıştırmalıklar alabilirsiniz. Diyette zayıflatan öğün sebze veya salata yemek diye düşünülür; ancak aslında protein alımı daha önemlidir. Bir öğünde et tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Dışarıda da kolayca temin edebilecek bu öğünde; köfte, tavuk ve balık tüketmek zayıflamaya oldukça yardımcı olacaktır. En çok korkulan ve diyete başlayınca hemen kesilen ekmek ise aslında doğru porsiyonlandığında diyete yardımcı olacaktır. Özellikle esmer ekmekler (çavdar, tam tahıl, tam buğday) her öğünde 1 dilim tüketildiğinde kan şekerini dengeler, gereksiz kaçamak yapmayı engeller ve birçok b vitamini içerdiği için besleyicidir.</p>

KENDİNİZİ AÇ BIRAKMAYIN

3 saatten fazla aç kalınmamalı!

Yanınıza pratik kuru meyve, ceviz, badem gibi atıştırmalıklar alabilirsiniz. Diyette zayıflatan öğün sebze veya salata yemek diye düşünülür; ancak aslında protein alımı daha önemlidir. Bir öğünde et tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Dışarıda da kolayca temin edebilecek bu öğünde; köfte, tavuk ve balık tüketmek zayıflamaya oldukça yardımcı olacaktır. En çok korkulan ve diyete başlayınca hemen kesilen ekmek ise aslında doğru porsiyonlandığında diyete yardımcı olacaktır. Özellikle esmer ekmekler (çavdar, tam tahıl, tam buğday) her öğünde 1 dilim tüketildiğinde kan şekerini dengeler, gereksiz kaçamak yapmayı engeller ve birçok b vitamini içerdiği için besleyicidir.

<p><strong>EKMEK YEMEYİ TERCİH EDİN</strong></p> <p>Pirinç pilavı, patates ve makarna yenmesi yerine öğünlere ekmek eklenmesi öneriliyor. Sebze ve bakliyat tüketimi de önemli. Bir öğün et bir öğün sebze yemek gerçek zayıflamanın anahtarı diyebiliriz. Günde 2 öğün beslenip yalnızca bir kahvaltı bir de akşam yemeği ile sadece düzensiz beslenmiş olur, yağ yakamaz ya da kilo kaybedemezsiniz. </p>

EKMEK YEMEYİ TERCİH EDİN

Pirinç pilavı, patates ve makarna yenmesi yerine öğünlere ekmek eklenmesi öneriliyor. Sebze ve bakliyat tüketimi de önemli. Bir öğün et bir öğün sebze yemek gerçek zayıflamanın anahtarı diyebiliriz. Günde 2 öğün beslenip yalnızca bir kahvaltı bir de akşam yemeği ile sadece düzensiz beslenmiş olur, yağ yakamaz ya da kilo kaybedemezsiniz. 

<p><strong>EN ÖNEMLİSİ DÜZENLİ BESLENMEK</strong></p> <p>Az kalori alarak düzensiz beslenildiğinde kilo alımı devam edecektir. Aynı şekilde abartılı spor yapmak veya bölgesel hareketler çalışmak da kilo vermede yavaşlamaya neden olabilir. Uzmanlar, bu düzensiz beslenme şeklini alışkanlık haline getiren kişilere normal yediklerinden çok daha fazla yemek içeren bir liste verildiğinde hızla kilo kaybetmeye başlandığını gözlemlediklerini ifade ediyor.</p>

EN ÖNEMLİSİ DÜZENLİ BESLENMEK

Az kalori alarak düzensiz beslenildiğinde kilo alımı devam edecektir. Aynı şekilde abartılı spor yapmak veya bölgesel hareketler çalışmak da kilo vermede yavaşlamaya neden olabilir. Uzmanlar, bu düzensiz beslenme şeklini alışkanlık haline getiren kişilere normal yediklerinden çok daha fazla yemek içeren bir liste verildiğinde hızla kilo kaybetmeye başlandığını gözlemlediklerini ifade ediyor.

<p><strong>SÜREKLİ TARTILMAYI BIRAKIN</strong></p> <p>Uzmanlar diyette en önemli noktanın besinler ya da diyet listeleri değil, motivasyon olduğunun altını çiziyor. Bu nedenle en büyük hata sürekli olarak tartılmak. Kilo tartıda gün gün düşmediği için ve diyet süresince ödem artışları sıkça görüldüğü için, sürekli tartılmak motivasyonda düşmeye sebep olabiliyor. En doğru tartı sabah açken veya en az 3 saat aç ve susuzken haftada 1 kere aynı cihaz ile alınan tartıdır.</p>

SÜREKLİ TARTILMAYI BIRAKIN

Uzmanlar diyette en önemli noktanın besinler ya da diyet listeleri değil, motivasyon olduğunun altını çiziyor. Bu nedenle en büyük hata sürekli olarak tartılmak. Kilo tartıda gün gün düşmediği için ve diyet süresince ödem artışları sıkça görüldüğü için, sürekli tartılmak motivasyonda düşmeye sebep olabiliyor. En doğru tartı sabah açken veya en az 3 saat aç ve susuzken haftada 1 kere aynı cihaz ile alınan tartıdır.

<p><strong>ACELECİ OLMAYIN</strong></p> <p>Stresli ve aceleci davranmak diyeti bırakma sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Diyette her hafta aynı sonuçlar görünmüyor; çünkü vücutta birçok metabolik olay gerçekleşiyor. Diyette bir hafta 3 kilo verip diğer hafta yarım kilo vermek sürecin doğal bir parçası olduğu için sakinlikle karşılanmalı.</p>

ACELECİ OLMAYIN

Stresli ve aceleci davranmak diyeti bırakma sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Diyette her hafta aynı sonuçlar görünmüyor; çünkü vücutta birçok metabolik olay gerçekleşiyor. Diyette bir hafta 3 kilo verip diğer hafta yarım kilo vermek sürecin doğal bir parçası olduğu için sakinlikle karşılanmalı.

<p><strong>GELECEĞİ OLUMSUZ GÖRMEYİN</strong></p> <p>Geleceği olumsuz görme hatası yaygın bir sorun. Bir kere diyet yaptım zayıfladım, geri aldım zaten başaramam gibi olmamış şeyleri düşünerek sürekli olumsuz bakarak diyeti bırakan sayısı günden güne artıyor. Halbuki bir gün akşama kadar bile diyeti bozsanız diğer güne hiçbir şey yok gibi başlamanız yine de o hafta kilo vermenizi sağlayacaktır.</p>

GELECEĞİ OLUMSUZ GÖRMEYİN

Geleceği olumsuz görme hatası yaygın bir sorun. Bir kere diyet yaptım zayıfladım, geri aldım zaten başaramam gibi olmamış şeyleri düşünerek sürekli olumsuz bakarak diyeti bırakan sayısı günden güne artıyor. Halbuki bir gün akşama kadar bile diyeti bozsanız diğer güne hiçbir şey yok gibi başlamanız yine de o hafta kilo vermenizi sağlayacaktır.

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