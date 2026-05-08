Hantavirüs belirtileri nelerdir? Hantavirüs nasıl bulaşır? Dünyada ve Türkiye'de Hantavirüs vakaları...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Ghebreyesus, MV Hondius gemisinde şu ana kadar üçü ölüm olmak üzere sekiz vakanın bildirildiğini açıkladı. DSÖ gemide insandan insana hantavirüs bulaşımı olduğuna inanıldığını açıkladı. Örgüt, gemideki üç hantavirüs hastasının tahliye edildiğini ve tedavi için Hollanda'ya götürüldüğünü duyurdu. DSÖ Direktörü Tedros Ghebreyesus, Saint Helena Adası'nda MV Hondius adlı yolcu gemisinden karaya çıkan yolcuların vatandaşı oldukları ülkelerin durumla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı. Bu 12 ülke arasında Türkiye de var.

GEMİDEKİ TÜRK VATANDAŞLARI Gemideki Türk vatandaşlarıyla ilgiliyse henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak YouTube yayıncısı Ruhi Çenet ve kuş gözlemcisi, rehber ve fotoğrafçı Emin Yoğurtçuoğlu, gemide olduklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Çenet bir videoyu yayınlayarak, ilk ölüm vakasından sonra gemiden ayrıldığını anlattı. Öte yandan ilk ölüm sonrasında gemideki yetkililerin "bulaşıcı ve tehlike arz eden bir durum olmadığı" duyurusu yaptığını da aktardı. Halen gemide bulunduğunu duyuran Emin Yoğurtçuoğlu ise yayınladığı videolarda, karantinada olmadıklarını, panik yaşanmadığını anlattı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldığı bildirildi.

HANTAVİRÜS NEDİR? Adını Güney Kore'deki bir nehirden alan Hantavirüs, esas olarak fare, sıçan ve tarla faresi gibi kemirgenlerin taşıdığı bir RNA virüs ailesi. Bu virüs, insanlarda iki temel ağır tabloya yol açabilir: Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS) ve Böbrek Sendromlu Hemorajik Ateş (HFRS). Virüsün ilginç (ve korkutucu) yanı, taşıyıcı kemirgenlerin kendilerinin hasta olmaması, ancak ömür boyu virüsü etrafa yaymaya devam etmeleri. HANTAVİRÜS İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI? Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre 20'den fazla farklı virüs türü var. Çoğu Hantavirüs türü insandan insana bulaşmaz. Enfeksiyonun ana kaynağı doğrudan kemirgenlerdir. Ancak Güney Amerika'da görülen "Andes virüsü" gibi istisnai türlerde nadir de olsa insandan insana geçiş bildirilmiştir. Yine de genel kanı, virüsün sosyal temasla yayılmadığı yönündedir.

DÜNYADA HANTAVİRÜS VAKASI Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir raporuna göre, her yıl dünya çapında, çoğunlukla Avrupa ve Asya'da olmak üzere, tahmini 150 bin HFRS vakası görülüyor. Vakaların yarısından fazlası genellikle Çin'de meydana geliyor. ABD'den gelen en son veriler, hantavirüsün görülmeye başlandığı 1993 yılından 2023 yılına kadar ülkede 890 vaka olduğunu gösteriyor. Ancak, Norveç sıçanları tarafından taşınan hantavirüsün ana türlerinden biri olan Seul virüsü, ABD de dahil olmak üzere dünya genelinde görülebiliyor. Şubat 2025'te, Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa, hantavirüsle bağlantılı bir solunum yolu hastalığından hayatını kaybetti.