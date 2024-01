Tunç Soyer: Şehir hastanesini yarım yamalak açıyorlar

Yayınlanma: 27.01.2024 - 19:41

Güncelleme: 27.01.2024 - 19:41

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, “İzmir’i demir ağlarla öreceğiz” sözleriyle ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda aynı anda 3 raylı sistem yatırımının devam ettiği kentte Çiğli Tramvayı hizmete girdi. Karşıyaka ve Çiğli'yi birleştirerek bölgedeki araç trafiğini rahatlacak Çiğli Tramvayı on binlerce İzmirlinin katıldığı törenle sefere çıktı. Çiğli EVKA-5 Kavşağı'nın bulunduğu alanda yapılan açılış töreni sonrası ise sevilen sanatçı Can Bonomo konser verdi.

İLK SEFERE BAŞKAN SOYER KATILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Tramvay Atölyesi noktasından Çiğli Tramvayı'na binerek tören alanına geldi. Törene Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin, dernek, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile bürokratlar katıldı. Tören, Çiğli Tramvayı’nın tanıtımının yapıldığı video gösterimiyle start aldı.

“BUGÜN, İZMİR HALKININ HAKKINI SÖKE SÖKE ALDIĞI GÜNDÜR”

İzmir’in gurur gününde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugün, her türlü haksızlık, hamaset ve yobazlık karşısında dimdik duran İzmir’in günüdür. Bugün, oyunu her zaman demokrasiden, laiklikten, Atatürk’ten yana kullandığı için üvey evlat muamelesi gören İzmir halkının hakkını söke söke aldığı gündür. Bugün, pandemiye, afetlere ve ekonomik krize rağmen İzmir aşkıyla birbirine kenetlenen 4 buçuk milyonun günüdür. Bugün İzmir’den 40 alıp, 1 verenlerin utanç kırka bire rağmen dev yatırımlar yapmayı başaranlarınsa gurur duyacağı gündür. Bugün, onların kur korumalı mevduat hesaplarının değil, İzmir’deki emek korumalı hizmet anlayışımızın meyvelerini verdiği gündür. İzmir’i demir ağlarla öreceğimize söz vermiştik. Bugün, İzmirlilere verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu, heyecanını yaşadığımız gündür. Çiğli Tramvayı şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“İZMİR’İ DEMİR AĞLARLA ÖRECEĞİZ DEDİĞİMİZDE BİZE İNANMAYANLAR OLDU”

Başkan Soyer, “Daha dün gibi hatırlıyorum. 5 yıl önce, İzmir’i demir ağlarla öreceğiz dediğimizde bize inanmayanlar oldu. Birileri, bunlar hayal satıyor, bundan öncekiler yapamadı. Bunlar da yapamaz dediler. Yaptık. ‘Bunlar parayı bulamaz’ dediler, bulduk. ‘Bunlar kendi söküğünü dahi dikemez, İzmir’i bize verin dediler’, ama her zaman yaptıkları gibi unuttular. Bizler, Mustafa Kemal’in evlatlarıyız kardeşim. Güzel İzmirliler, bizim bu şehre duyduğumuz bağlılığın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bizi gömmeye çalıştılar, tohum olduğumuzu unuttular. Her daim çoğaldık. Onların bizi yıkıldık sandığı yerden, her daim şahlanıp kalktık ayağa. Biz, bu topraklar için canını veren Kuvayi Milliyeyiz. Yörük Ali Efe’yiz, Börklüce Mustafa’yız, Hasan Tahsin’iz” diye konuştu.

İZMİR’E 5 YILDA 41 MİLYARLIK RAYLI SİSTEM YATIRIMI

İzmir'de Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı bir metro yatırımı olmadığını söyleyen Başkan Soyer, “Sadece 5 yıllık görev sürem boyunca İzmir’de 1 milyar 235 milyon euroluk raylı sistem yatırımı yapıyoruz, yani bugünkü rayiçle yaklaşık 41 milyar lira. Üstelik tüm bunları sadece İzmir’de bizim Belediyemiz başarmadı. Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler, İstanbul’da, Ankara’da, Eskişehir’de ve tüm belediyelerimizde bir yerel yönetim destanı yazdı. 5 yıl gibi kısa bir sürede metrolar, yollar yaptık; sosyal belediyeciliği 11 büyükşehir hep birlikte omuz omuza yeniden ayağa kaldırdık. Peki bu beş yılda 5 yılda merkezi hükümetin İzmir’e layık gördüğü raylı sistem yatırımı ne kadar biliyor musunuz? 3 milyar lira değil. 3 milyon lira da değil. 300 bin lira da değil. 30 bin lira bile değil. Sadece 3 bin lira kardeşlerim. 3 bin lira, 3 bin! 20 gevrek parası. Biliyoruz ki şimdi şu saatlerde bundan 10 yıl önce, 2014 yılında temelini attıkları şehir hastanesinin açılışını nihayet yarım yamalak yapmaya çalışıyorlar. Üstelik bunu, Hazine garantili, sermayedarın bütün riskini, zararını halkın sırtına yükleyen, 5’li çetelerin servetine servet katan bir sistemle yapıyorlar. Bu ülkeyi, gençsiz, mühendissiz ve doktorsuz bıraktıktan sonra, gelecek hayallerini yok edip insanları küstürdükten sonra bina yapsan ne olur yapmasan ne olur” dedi.

“İZMİRLİ BU NUMARAYI YUTMAZ”

“İzmir’den kırk alıyorsun bir veriyorsun” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Soyer, “Verdiğin biri de bir lütufmuş gibi bu şehrin insanlarının kafasına kakıyorsun. Hiç kimse kusura bakmasın. İzmirli bu numarayı yutmaz. Yıllarca İzmir’e geldiniz gittiniz. Gördes Barajı’nı yaptık, İzmir’in suyunu biz getirdik dediniz. Halbuki parasını İZSU’ya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, yani İzmir halkına ödettiniz. Siz, İzmirlilerin vergileriyle tabanı çatlak, su tutmayan Gördes Barajı’nın müteahhidini zengin ettiniz. İzmir ise hala gelmeyen suyun barajı için DSİ’ye ödeme yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“183 MİLYON EUROLUK GÖZ KAMAŞTIRAN BİR YATIRIM”

Başkan Soyer ayrıca, “Bugün, İzmir tarihinin dönüm noktalarından biri. 183 milyon euroluk göz kamaştıran bir yatırımla İzmir'e kazandırdığımız Çiğli Tramvayı’nın kurdelesini kesiyoruz. Tramvayın inşaatını kendi dönemimizde başlatmıştık, yine kendi dönemimizde tamamladık. Narlıdere Metrosu’nu bir önceki dönemden yüzde 12 düzeyinde devralmıştık, yüzde yüzünü bitirdik. Birkaç hafta sonra 287 milyon euroluk yatırımla Narlıdere Metrosu’nu açarak cumhuriyetimizin 100’üncü yılına armağan etmek üzere yine birlikte olacağız. O metro Buca’ya gelecek dedik. Getiriyoruz. 9 Ocak’ta Buca’da, “dev köstebek” denilen tünel sondaj makinelerini toprağın altına indirdik. İzmir tarihinin en büyük raylı sistem projesi olan Buca Metrosu’nun yapımını 765 milyon euroluk bir yatırımla, son sürat devam ettiriyoruz. Bu dev raylı sistem yatırımımızın her bir katresinde, her metresinde, her adımında sarayın değil, halkın alın teri var. Kimseye eyvallahı olmayan, kimsenin önünde el bağlamayan alnı ak, başı ak İzmir'in emeği var. Mustafa Kemal'in evlatlarının emeği vardır. Bu tramvayın temelinde hırsızlık ve haramilik yok. Dürüstlük ve cesaret var. Bizim yatırımlarımızın önünde adam kayırmacılık, rantçılık yok. Birlik var, beraberlik var. Bu meydan muhterislerin ve kifayetsizlerin meydanı değil. Bileğiyle, aklıyla ve vicdanıyla mücadele edenlerin meydanıdır” ifadelerini kullandı.

“19 ŞUBAT'A KADAR DENEME SEFERLERİ ÜCRETSİZ”

Çiğli Tramvayı ile ilgili de bilgi veren Başkan Soyer, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına nakşettiğimiz bu eser, Çiğli Tramvayımız, toplamda 14 duraktan ve 12 kilometreden oluşuyor. Karşıyaka’daki mevcut tramvay hattıyla bağladığımız Çiğli Tramvayı ile günde 100 bin İzmirliyi güvenle seyahat ettireceğiz. Metromuzun 19 Şubat’a kadar devam edecek olan deneme seferleri, tüm yolcularımıza ücretsiz hizmet verecek. Biz 5 yılda kimsenin cebinden 1 kuruş çıkmadan, tek bir lira kamu kaynağını israf etmeden, İzmir tarihinin en büyük yatırımlarını İzmir'e getirdik. İzmir’in tarihinde bir dönüm noktası olan raylı sistem devrimlerimizi, görev sürem içinde tamamlamanın büyük gururunu yaşıyorum. Bu tarihi günde, huzurunuzda bir kez daha söz veriyorum. Sizlerin takdirleriyle, son nefesime kadar İzmir aşkıyla, bu güzel şehre hizmet etmeye devam edeceğim. İzmir’in hakkını çalmak isteyen yolsuzlara, İzmir’i ganimet olarak gören haramilere, bu şehrin kendi karakterini ve cumhuriyete olan sadakatini hor gören dalkavuklara asla geçit vermedim. Vermeyeceğim. İzmir, bir kere daha halkın cebini boşaltıp, kendi kesesini doldurmaya çalışan haramilerin hayallerini süslüyor. Ben, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların hepsiyle göğüs göğse mücadele etmeye hazırım! Benimle birlikte direnmeye var mısınız? İzmir’i bu ülkenin, demokrasi, refah, kardeşlik ve barış neferi olarak daha da güçlendirmeye hazır mısınız? Birlikte daha da umutlu ve coşkulu bir yürüyüşe hazır mısınız? Çiğli Tramvayı, buradaki kararlılığımızın en güzel eserlerinden biridir. İzmir’in en yeni raylı sistem hattı, Çiğli Tramvayımız, 4 buçuk milyon İzmirliye, bütün İzmir’e hayırlı uğurlu armağan olsun. Daima demokrasi. Daima Cumhuriyet. Daima İzmir”.

GÜMRÜKÇÜ: BİZ SİZDEN RAZIYIZ TUNÇ BAŞKANIM

Çiğli halkının tramvayı yıllardır dört gözle beklediğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise, “Başta Başkanımız ve Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ediyorum. Çiğli için tramvay bir ucuz, çevreci ulaşım aracı olmanın dışında geliştiren bir araç. Çiğli’yi denizle ile buluşturacağız demiştik. Tramvay bir köprü üzerinden denize doğru iniyor. Çiğlili yurttaşlar hem yürüyerek hem bisikletle denize ulaşabilecekler. Tramvay bizim için meydan, cadde, deniz demek. Tramvay birçok artısıyla birlikte geliyor. Çiğli artık tramvayla İzmir’in kalbindedir. Çiğli metropol bir ilçedir diyebiliriz. Biz Çiğlililer olarak sizden razıyız Tunç Başkanım” ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA İLE ÇİĞLİ’Yİ BİRLEŞTİREN SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Çiğli Tramvayı’nın temeli 2021 yılında atıldı. 14 duraktan oluşan 12 kilometrelik hattın yapımı kapsamında Karşıyaka ve Çiğli’yi birleştiren, üzerinde bisiklet yolu da bulunan 750 metrelik viyadük de İzmirlilere kazandırıldı. İZBAN ile yolcu entegrasyonunun yapılacağı Semra Aksu Caddesi yayalaştırıldı. Tramvay hattı Ata Sanayi Bölgesi, Çiğli Devlet Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet verecek. Çiğli Tramvay Hattı’nın Karşıyaka hattı ile bağlantısı Karya Kavşağı'nda sağlandı. Hat, yapılan viyadük üzerinden Ekol Kavşağı’na, oradan da Atatürk Caddesi'ne doğru ilerleyecek. Atatürk Caddesi'nden Semra Aksu Caddesi'ne, oradan da Eski Havaalanı Caddesi ile Doğa Koleji Kavşağı’na, devamında Çiğli Devlet Hastanesi ve Ata Sanayi Bölgesi’nden geçerek Evka-5 Kavşağı’na gelecek. Oradan da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşılacak. AOSB içerisinden Katip Çelebi Üniversitesi’ne ulaşan hat, AOSB içerisinde devam ederek Nazım Hikmet Ran Caddesi’ne ve yeniden Ekol Kavşağı’na gelerek ringini tamamlayacak. Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.