CHP’li Kılıç: İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi depreme dayanıklı mı?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 10:13

Güncelleme: 27.01.2024 - 11:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmıyla düzenlenecek AKP İzmir ilçe adaylarının tanıtımı sonrası 3 ay önce faaliyete geçen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin bir kez daha açılışının yapılmasına CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, tepki gösterdi.

“İZMİRLİYE GELİNCE YAP İŞLET BEKLET MODELİ”

“Yap İşlet Devret modeliyle yapılmaya başlanan ancak İzmirli için Yap İşlet Beklet modeline dönen Bayraklı Şehir Hastanesi, nihayet açılıyor” diyen CHP’Ki Kılıç, “Hastanenin temeli 2013’te atıldı, o zaman inşaatı 30 ayda bitireceklerini söyleyenler 2015’te yine bir seçim arefesinde Cumhurbaşkanına ikinci kez temel attırdı. Sonra Hastaneyi 2018’de açacağız dediler ama açamadılar, 2019 tarihini verdiler yine açamadılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi, 2020’de hastaneyi bitireceğiz dedi olmadı. 2021’de bitecek dediler yine olmadı, 2023’te kesin açıyoruz dediler yine olmadı. Kimler geldi kimler geçti o hastane bir türlü açılamadı. Bir şehir hastanesi yapacakken, bir şehir efsanesi yazanlar bugün nihayet hastaneyi açıyorlar. Temelinin atılışı bir seçim öncesine denk getirilen hastanenin, açılışı da bir seçim öncesine denk getiriliyor . Yerel seçim startını verir vermez, İzmirlinin 10 yılı aşkın süre beklediği hastaneyi açmak, İzmirlinin sağlık hakkını seçim vaadine dönüştürmekten başka bir şey değildir. Sağlık hakkımız seçim vaatlerine kurban edilemez, iktidarın yapması gereken görevler bugün bu kentte AKP’nin gövde gösterisine malzeme edilemez, halkımızın sağlığa erişimi konusu yerel seçimlerin sosu yapılamaz” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇILIŞA ZORLA ÇAĞIRILDI”

Şehir hastanesindeki personel eksikliğine de değinen Kılıç şu soruları sordu; “AKP iktidarını gösterişi bırakın, şu sorulara yanıt verin: Bir süre önce güçlendirme çalışmaları yapılan bu hastane depreme dayanıklı mı değil mi? Özel şirketlerle hastane için yapılan sözleşmenin şartları nelerdir? Bu hastane açılınca hangi hastaneler kapanacak? Sağlık emekçilerini zorla açılışa çağırdığınıza ilişkin basın yayın organlarında yer alan iddialar doğru mu değil mi? Gösteriş değil, icraat yapın, vaat vermeyin, hakkımızı verin” diye konuştu.