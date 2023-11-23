Hasta görmeden diploma: Çorum'da tıp öğrencilerinin fen edebiyat fakültesi binasında eğitim görmesi tepki çekti

Yayınlanma: 23.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.11.2023 - 03:00

AKP iktidarı döneminde plansız ve hazırlıksız açılan tıp fakültelerinin sayısının artması uzun süredir tepkilere yol açarken fakültelerin “niteliksel” olarak yetersiz olması nedeniyle yaşanan aksaklıklara bir yenisi eklendi. Çorum Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin, üniversitenin fen edebiyat fakültesinde kendilerine ayrılan binada tıp eğitimi gördüğü ortaya çıktı.

Fakültelere altyapısı, öğretim üyesi kadrosu ve eğitim sistemi dikkate alınmadan öğrenci alındığının altını çizen Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Yeni bir tıp fakültesi açılırken, önce binaları, laboratuvarları, kütüphanesi, araç gereç donanımı ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SUAM) hazır edilmesi, öğretim üyesi kadrosunun tamamlanması gerekir. Ancak ülkemizde araç gereci, donanımı ve her şeyden önemlisi akademik kadrosu olmadan tıp fakültesi açılıyor. Fakülte, o ildeki devlet hastanesi tabelasının sökülüp SUAM tabelası asılmasıyla bir uygulama ve araştırma merkezine kavuşabiliyor” ifadelerini kullandı.

(Derya Uğur)

‘HALK SAĞLIĞI SORUNU’

Özel hastanesi ve hastane zincirleri olanların tıp fakültesi açtığı, devlet üniversitelerinde tıp fakültesi açılmasında ise daha çok siyasi unsurların ön plana çıktığına dikkat çeken Uğur, “Tıp fakültelerde eğitim kalitesi çok düşmüş durumda. Kontenjanların artmasıyla, öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı oldukça arttı. Artan kontenjanlar uygulamalı olarak alınması gereken tıp eğitimini zora sokuyor. Bilimsel nitelikleri olan akademik kadroları yurtdışına kaçırarak, tıp fakültesi öğrencilerinin hasta bile görmeden mezun olmalarına sebep olunuyor” dedi.

Olumsuz şartlarda donanımlı, nitelikli hekim yetişmesi çok zor olduğunu kaydeden Uğur, “Eğitim ve öğretimde kalitenin düşmesi bir halk sağlığı sorunudur. Bundan sonraki süreçte yeni tıp fakülteleri açmak yerine var olan tıp fakültelerinin niteliğinin artırılması gerekir” diye konuştu.