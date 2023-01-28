Hastane kapatılmasın diye eylem yapacaklar

Hastanemi Açın Platformu, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması sonrası kapısına kilit vurulması kamuoyu baskısıyla önlenen Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kadın Doğum Hastanesi’nin kapatılmaması için 1 Şubat’ta Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi önünde basın açıklaması yapacak.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00
Hastane kapatılmasın diye eylem yapacaklar
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Platformdan yapılan, “‘Hastaneyi kapatmayacağız’ dediler, boşaltıp yıkıyorlar” başlıklı açıklamada, Hastanenin “yenilenme” adı altında bütünüyle kapatılmak istendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çok önemli bir hastanemizi daha göz göre göre yok etmek istiyorlar. Etlik Şehir Hastanesi açılmadan önce ameliyat sayısı 300-400 aralığında iken bugün hastanemizde ameliyatlar yapılmamaktadır. Cerrahlarımızın ameliyat yapma hakları ellerinde alınmıştır. Doğum sayısı 150-200 aralığında iken bugün hastanemizde doğum gerçekleşememektedir. Yeter, hastanelerimize, sağlığa erişimimize, sağlık çalışanlarına daha fazla zarar vermeyin! Hastaneler halkındır, kapatılamaz!”



Hastanemi Açın Platformu Ankara Ankara Etlik Şehir Hastanesi

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