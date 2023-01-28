Hastane kapatılmasın diye eylem yapacaklar

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 02:00

Platformdan yapılan, “‘Hastaneyi kapatmayacağız’ dediler, boşaltıp yıkıyorlar” başlıklı açıklamada, Hastanenin “yenilenme” adı altında bütünüyle kapatılmak istendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çok önemli bir hastanemizi daha göz göre göre yok etmek istiyorlar. Etlik Şehir Hastanesi açılmadan önce ameliyat sayısı 300-400 aralığında iken bugün hastanemizde ameliyatlar yapılmamaktadır. Cerrahlarımızın ameliyat yapma hakları ellerinde alınmıştır. Doğum sayısı 150-200 aralığında iken bugün hastanemizde doğum gerçekleşememektedir. Yeter, hastanelerimize, sağlığa erişimimize, sağlık çalışanlarına daha fazla zarar vermeyin! Hastaneler halkındır, kapatılamaz!”



