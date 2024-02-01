Hastanelere güçlendirme yapılmıyor

Yayınlanma: 01.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 01.02.2024 - 03:56

Bu hastanelerden biri olan Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH için 6 Şubat depremlerinin ardından “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılması kararı verildi. Sağlık Bakanlığı’nın Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışı sonrası kapatmaya karar verdiği Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH’in de kapısına kamuoyu tepkisi nedeniyle kilit vurulmamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapının “depreme dayanıksız” olduğunu iddia ederek yıkılacağını ve yerine yeni hastane yapılacağını duyurmuştu.

‘ÇÖZÜM YIKMAK MI?’

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin 15 Nisan’da açılmasının ardından şehir merkezindeki iki devlet hastanesinin de kapatılması gündeme geldi. Derince EAH ile İzmit Seka Devlet Hastanesi, “depreme dayanıksız olduğu” gerekçesiyle “yeniden yapılacak” denilerek kapatılıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Bakanlığın deprem hassasiyeti, şehir hastanesi açıldıktan sonra mı oluşuyor? Denizli ve Düzce’de depreme dayanıksızlık tartışmaları yok mu? Çözüm yıkıp yapmak mı? Güçlendirme neden yapılmıyor?” dedi.