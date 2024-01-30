Hayvanlarda kullanılan kremi sürünce hastanelik oldular!

İnegöl'de vücutlarında kaşıntı olan Kamile ve Fuat K. çifti, büyükbaşlarda kullanılan parazit kremini sürdükten sonra kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Çiftin, uyuz hastalığına yakalandığı belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 12:05
Hayvanlarda kullanılan kremi sürünce hastanelik oldular!
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde oturan Kamile K. (54) ile eşi Fuat K. (74), vücutlarında kaşıntı olunca, bu bölgelere büyükbaşlarda kullanılan parazit kremi sürdü.

Bir süre sonra kaşıntıları artan ve kusmaya başlayan çift, yakınlarının çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin yapılan tahlillerinde uyuz hastalığına yakalandıkları tespit edildi. 


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