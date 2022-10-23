Hatalı ve yanlış beslenme kalp damarlarını tıkayabiliyor

23 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Deniz Çevirme, kalp ve damar hastalıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Çevirme'nin açıklamaları şöyle:

Koroner arter hastalıları en önemli sağlık sorunlarının arasında yer almaktadır. Yaşam koşullarındaki hareketsizlik, kötü beslenme, Genetik ve ailesel faktörler, obezite, hipertansiyon vb gibi ek risk faktörleri hastalığın şiddetini ve seyrini önemli ölçüde etkilemektedir. Kalp Damarların tıkanıklığı kalp kaslarının kasılma gücünü etkilemekte ve kanla beslenemeyen bölgenin fonksiyonlarını kaybetmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu ileri dönemde kalp krizine neden olmakta yine çalışma dinamiği kalp kasına bağlı olan mitral (sol kapak) ve trikuspid (sağ kapak) kapakların çalışma fonksiyonlarının bozulmasına ve kapakçıklarda yetersizliğe neden olabilmektedir. Hem coroner bypass ameliyatı hem de kapakçık ameliyatı aynı anda yapılabilmekte olup hastalığın erken teşhisi ile tedavi ve nekahat olasılığı artmaktadır. Nefes darlığı, çarpıntı, yorulma, göğüste sıkışma hissi gibi şikayetler bu hastalık için uyarıcı olmalıdır. Hastalık üzücüde olsa tedavisi mümkün olup başarılı bir şekilde ameliyat yapılarak düzeltilebilmektedir.

Hastalıktan korunmak mümkündür. Bunun için beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor, özellikle yapay ve katkı maddesi içeren gıdalardan uzak durmalı, doymuş yağ oranı yüksek diyetten kaçınmalıyız. Özellikle Hayvansal gıdaları tüketirken yağ oranı azaltılmış sağlıklı pişirme yöntemleri kullanarak tüketmeliyiz. Kızartma tarzı pişirme yöntemleri riski oldukça arttırmaktadır. Mümkünse sıvı yağ tüketilmeli zeytinyağı kullanımını tercih etmeliyiz. İşlenmiş şekerler içeren yüksek karbonhidratlı gıdalar ilerleyen süreçte obeziteye ve insülin direncine yol açabileceği için mutlaka uzak durulması gerekiyor. İnsulin vücudumuzda kan şekerini düzenleyen ve yağ metabolizmasında aktif rol oynayan bir hormondur. Metabolizmasındaki aksaklılar ilerleyen dönemde diyabet, obezite gibi telafisi zor hastalılara yol açabilir. Sebze ağırlıklı gıda alımı mutlak suretle tercih edilmelidir.

Hareketsiz kalmak vücudumuza yapacağımız en büyük kötülüktür. Spor yapmak bazı insanlar için yaşla tarzı olsa da bu herkes için geçerli olmayabilir. Önemli olan ihtiyaç duyduğumuz hareketi kendi yaşam tarzı içerisine yerleştirebilmektir. Bu nedenle aktif bir yaşam tarzı seçilmelidir. Bunun için özel otomobil kullanmak yerine mümkünse yürümeyi tercih etmek, asansör kullanmak yerine merdiven çıkmayı denemek , fırsat buldukça açık havada uzun yürüyüşlere çıkmak, bisiklet sürmek gibi hobiler edinmek bu yaşam tarzının en önemli başlangıçlarıdır.