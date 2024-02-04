Hekimi eksik hastane açılıyor

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:00

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından 2013’te temeli atılan, 2018’de hizmete açılacağı söylenen Gaziantep Şehir Hastanesi, 6 Ekim 2023’te personel ve donanım eksiklikleriyle hizmet vermeye başladı. Söz konusu hastanenin açılış töreni ise bugün düzenlenecek resmi törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Beş yıl gecikmeli olarak açılan hastane, eksiklikleriyle gündeme gelmeye devam ederken Gaziantep-Kilis Tabip Odası hastanede yaşanan sıkıntıları Cumhuriyet’le paylaştı. Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, hastanenin altyapısının yetersiz olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mikroskop bile bazı bölümlere yeni yeni konmaya başladı. Malzeme, personel, sekreter, teknik personel, yandal uzmanları ve uzman hekim eksiklikleri ciddi olarak kendini gösteriyor. Yandallar ciddi anlamda eksik, yetmiyor. Acil hastalar ve 112 ile taşınan hastaların hemen hemen hepsi hasta garantisini, doluluk oranını sağlamak için şehir hastanesine getiriliyor. Ama hastalar tıbbi imkânlardan, tıbbi bakımdan yoksunlar. Buradaki, ‘göç yolda dizilir mantığı’.”



