Gaziantep Şehir Hastanesi'nin eksikleri bitmiyor: 'Taşıma personelle değirmen dönmez'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 04:21

2018’de açılması beklenen hastanenin geçen ay hizmete girmesine karşın inşaatın sürdüğünü ve hastanede ameliyatların yapılmaya çalışıldığını Cumhuriyet gündeme getirmişti. Personel eksikliğinin ise başka hastanelerden görevlendirmeyle çözülmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Buna göre 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi, buraya bağlı Mücahitler Ek Binası ile 25 Aralık, Abdulkadir Yüksel ve Şehitkamil devlet hastanelerinin çalışanlarının bir kısmı burada görevlendirildi.

Beş yılda personel planlaması yapılmamasının, Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyon sıkıntısını gözler önüne serdiğini belirten Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, “Sağlık çalışanları iş yükü, şiddet, mobbing altında ezilirken bir de farklı hastanede görevlendirilmeleri yükü artırıyor. Sağlık çalışanları bölündüğü için randevu alabilecek doktor bulmak zorlaşıyor” dedi.

Kentte aile sağlığı merkezleri ve kamu hastanesi sayısının yetersiz olduğunu kaydeden Uğur, “Yeni hastanede yeterli personel olmaması, malzemelerin temin edilememesi, mevcut personelin insanlık dışı çalışmaya zorlanmasıyla sağlık hizmetlerinin aksaması aşikârdır” dedi. Uğur, hastaneye ulaşımın da zor ve maliyetli olduğuna dikkat çekti.