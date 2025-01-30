Hekimler kamudan kaçıyor: 10 ayda 2 bin 37 hekim istifa etti

Yayınlanma: 30.01.2025 - 16:12

Güncelleme: 30.01.2025 - 16:12

“Giderlerse gitsinler” denilen hekimlerin, yurt dışına göçü sürüyor. Yurt dışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB), “iyi hal belgesi” alan hekim sayısı her geçen yıl artıyor. TTB’nin son paylaştığı verilere göre 2020’de 931, 2021’de bin 405, 2022’de 2 bin 685, 2023’te 3 bin 25, 2024’te ise 2 bin 692 hekim yurt dışına çıkmak için “iyi hal belgesi”ne başvurdu. TTB’nin söz konusu paylaşımının ardından Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TTB’yi yalanladı. Söz konusu paylaşımda “2024 yılı ilk 10 ayında 1.067 hekim iyi hâl belgesi almış; bunlardan yalnızca 206’sı yurt dışına çıkmıştır. Geçmiş dönemlerde yurt dışına çıkan 262 hekimimiz ise ülkemize dönerek sağlık sistemimize yeniden dahil olmuştur. Spekülasyonların aksine; her iyi hal belgesi alan yurt dışına gitmemekte, gidenlerden de çok sayıda hekim geri dönmektedir” denildi. Ancak sağlık emekçileri yurt dışına giden hekimlerin yanı sıra kamudan ayrılan hekim sayısının da ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.

‘SÖZDE REFORM!’

Cumhuriyet’e konuşan sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya, 2024 yılında 1 Ocak ile 16 Ekim arasında kamudan istifa eden uzman hekim sayısının bin 150, hekim sayısının da 2 bin 37 olduğunu belirtti. Yalçınkaya, “Uyguladıkları tüm reform programlarına, ‘istifalar, yurt dışına göç azaldı’ ifadelerine rağmen 2024’te ayda ortalama 200 hekim kamudan istifa etmiş. Bakanlık, yaklaşık 4 yıldır artan sağlık hizmetleri talebi karşısında yetersiz kalan hekim sayısına yönelik sözde reform ve adımlar atıyor” dedi.

‘YERLEŞEN SAYISI, İSTİFA EDEN SAYISI İLE DENK’

Kamudan çıkışın, geri dönüşü olmayacak şekilde devam ettiğini vurgulayan Yalçınkaya, “Sağlık Bakanlığı’nın sağlığa erişim sorununda belirlediği strateji mesai dışı çalışma olsa da uygulama palyatif olup, sorunun temelinde olan yoksullaşma ve hekim açığı çözülmedikçe sorun; daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı. Yalçınkaya, “2023-2024 iki yıllık dönemde toplan 6 dönem ilk defa yeniden atama kurası ile 14 bin 144 kadro ilanı yayınladı bu kadroların yalnızca 3 bin 657’si tercih edildi. 2023-2024 yılı iki yıllık dönemde istifa eden uzman hekim sayısı ise 3 bin 360. Yerleşen sayısı, istifa eden sayısı ile denk. Emeklileri de bu sayıya eklediğimizde sorun daha da ciddi boyutlara erişiyor. Palyatif çözümler değil, kök nedenleri ortadan kaldıracak adımlar atılmalı” dedi. Ayrıca Yalçınkaya, AKP'nin iktidarda olduğu 2013-2024 yılları arasında toplam 18 bin 690 uzman hekimin kamudan ayrıldığının altını çizdi.