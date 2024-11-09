TTB duyurdu: Hekimler 5 gün iş bırakacak

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe tepkiler sürüyor. Son olarak, yönetmeliği kabul etmeyeceklerini vurgulayan TTB, 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde iş bırakacaklarını duyurdu.

TTB duyurdu: Hekimler 5 gün iş bırakacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2024 - 10:30

Aile hekimlerinin ve meslek örgütlerinin ‘‘eziyet yönetmeliği’’ olarak nitelendirdiği "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"e tepkiler sürüyor.

Aile hekimlerinin ülke genelinde 3 gün boyunca iş bırakmasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) de bir açıklama yaparak 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini bildirdi.

“MESLEKİ ONURUMUZ VE HALKIN SAĞLIĞI İÇİN…”

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı'nı Uyarıyoruz Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir. Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz."

Yeni yönetmeliğin hasta hekim ilişkisini müşteri ilişkisine çevirdiğine dikkat çeken hekimler, yönetmeliğin iptal edilmesi gerektiği vurguluyor.


Etiketler: #TTB #Aile Hekimleri #hekim

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