TTB duyurdu: Hekimler 5 gün iş bırakacak
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe tepkiler sürüyor. Son olarak, yönetmeliği kabul etmeyeceklerini vurgulayan TTB, 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde iş bırakacaklarını duyurdu.
Aile hekimlerinin ve meslek örgütlerinin ‘‘eziyet yönetmeliği’’ olarak nitelendirdiği "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"e tepkiler sürüyor.
Aile hekimlerinin ülke genelinde 3 gün boyunca iş bırakmasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) de bir açıklama yaparak 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini bildirdi.
“MESLEKİ ONURUMUZ VE HALKIN SAĞLIĞI İÇİN…”
Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık Bakanlığı'nı Uyarıyoruz Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir. Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz."
Sağlık Bakanlığı'nı Uyarıyoruz?— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) November 8, 2024
Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir.
Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz. pic.twitter.com/1UMuJy4pjq
Yeni yönetmeliğin hasta hekim ilişkisini müşteri ilişkisine çevirdiğine dikkat çeken hekimler, yönetmeliğin iptal edilmesi gerektiği vurguluyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Önümüzdeki 72 saat önemli, bir baba olarak...'
- CHP'den Oğuz Kaan Salıcı'ya sert yanıt
- Erdoğan'dan 'sürpriz' 10 Kasım kararı
- 'Polisler Türk bayrağını yerinden çıkardı'
- Açıklayacağına söz verdiği 'gizli dosyalar' neler?
- Kayyum ihaleyi iptal etti!
- 'Kurultay haktır, Genel Başkan padişah değildir'
- Adedi 350 bin TL'yi buluyor... Evinizden çıkabilir!
- AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem!
- Erdoğan'dan kayyum için ilk açıklama