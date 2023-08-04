Hekimlikte 'hava parası' dönemi: Doktor başına 500 bin TL!

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) görev yapmak isteyen hekimler “hava parası ödemesiyle” karşı karşıya kalıyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00
Hekimlikte 'hava parası' dönemi: Doktor başına 500 bin TL!
Abone Ol google-news

Tercih listelerinde bazı ASM’lerin yanında “sanal ASM” ibaresi yer alıyor. Sanal ASM  “o yerde bir ASM binasının olmadığını” işaret ediyor. Binası olan ASM’lerde görev yapan ASM’lerdeki hekimlerin ise “devir için kendisinden sonra gelecek hekimden 500 bin TL civarında hava parası” istiyor.

Hekimler “hava parası” nedeniyle “zaman zaman davalık hale geliyor.” Ankara’daki ASM’lerden birinde görev yapan bir doktor, kendisinden ücret talep eden diğer doktora dava açtı.

Cumhuriyet’in ulaştığı İstanbul’da görev yapan bir diğer aile hekimi ise çalıştığı ASM’den emekli bir aile hekiminin, istenen devir teslim ücretini ödemediği için aşı dolabını kullanmasına izin vermediğini ve işini yapmasına engel olduğunu belirtti. Hekim, durumla ilgili tutanak tuttuğunu da belirtti. 


Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Merkezi Aile sağlığı çalışanları aile hekimi hekim

İlgili Haberler

Hekim göçü hızla sürüyor: ‘İyi hal belgesi’ne başvuruda rekor!

Hekim göçü hızla sürüyor: ‘İyi hal belgesi’ne başvuruda rekor!
Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı
Ağız ve diş sağlığı krizi büyüyor: Hekimle hasta karşı karşıya

Ağız ve diş sağlığı krizi büyüyor: Hekimle hasta karşı karşıya

En Çok Okunan Haberler