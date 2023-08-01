Hekim göçü hızla sürüyor: ‘İyi hal belgesi’ne başvuruda rekor!

TTB verilerine göre, temmuzda 288 sağlık çalışanı yurtdışında çalışabilmek için alınan ‘iyi hal belgesi’ne başvuruda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 14:47
Hekim göçü hızla sürüyor: ‘İyi hal belgesi’ne başvuruda rekor!
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurtdışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ başvuru sayısının temmuzda en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Birliğin sosyal medya üzerinden açıkladığı verilere göre, 'iyi hal belgesi' başvuru sayısı temmuzda 288 ile aylık bazda rekor kırdı. 2023'ün ilk 7 ayında başvuranların sayısı ise 1649'a ulaştı.

TTB'den yapılan açıklamada, hak kayıplarına ve şiddet olaylarına vurgu yapılarak, "Çoklu kriz ortamında artan hak kayıplarına ve tırmanan şiddete karşı yaşamak ve yaşatmak için mücadeleye devam!" denildi.


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