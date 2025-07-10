Her 10 kadından 1’i risk altında: Endometriozise dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Tuncer Kumcular, her 10 kadından yaklaşık 1’ini etkileyen endometriozisin şiddetli ağrı, kısırlık ve yaşam kalitesinde ciddi düşüşe yol açabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Kumcular, “Şiddetli adet ağrısı normal değildir. Böyle bir durumda doktorunuza danışarak erken müdahale şansını yakalayabilirsiniz” dedi.

RAHİM DIŞINDA BÜYÜYEN DOKUYA DİKKAT

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Opr. Dr. Tuncer Kumcular, endometriozisin, rahim içini kaplayan endometrium dokusunun rahim dışında büyümesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Bu hastalığın belirtilerinin sıklıkla göz ardı edildiğini vurgulayan Kumcular, şunları söyledi:

“Şiddetli adet ağrısı, kronik kasık ağrısı, cinsel ilişkide ağrı, idrar yaparken veya dışkılama sırasında ağrı ve kısırlık gibi sorunlar yaşanabilir. Bu belirtiler erken teşhis için önemli ipuçlarıdır. Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini önlemek açısından çok kritiktir.”

TEDAVİDE ALTIN STANDART: LAPAROSKOPİ

Endometriozis tedavisinde farklı yöntemlerin bulunduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Kumcular, “Ağrı kesiciler, hormon tedavileri ve cerrahi müdahaleler uygulanabiliyor. Laparoskopik cerrahi, günümüzde altın standart tedavi yöntemidir. Bu yöntemle hastalığın etkileri azaltılabilir” dedi.

“SAĞLIĞINIZ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Kadınların ağrılarını “normal” olarak kabul etmemeleri gerektiğinin altını çizen Kumcular, şöyle devam etti:

“Şiddetli adet ağrısı normal değildir. Doktorunuza danışarak erken müdahale şansını yakalayabilirsiniz. Unutmayın, sağlığınız her şeyden önce gelir. Bu nedenle şikayetlerinizi ertelemeyin."