Hipertansiyon hastaları bu besinlere dikkat!

04 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Diyetisyen Tuğçe Sert, hipertansiyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sert'in açıklamaları şöyle:



HİPERTANSİYON NEDİR?

Toplumda yüksek tansiyon ya da yüksek kan basıncı olarak da bilinen hipertansiyon hastalığı; kalbin kanı pompalarken damarlara uyguladığı yüksek basınçtır. Kalpten kan pompalanırken ölçülen değer sistolik kan basıncı (büyük tansiyon), kalbin kan pompalamadığı yumuşadığında ölçülen tansiyon değeri diyastolik (küçük tansiyon) kan basıncıdır.

-Sistolik kan basıncı (büyük tansiyon) değeri için normal değer 120-129 mmHg

-Diyastolik kan basıncı (küçük tansiyon için) ise normal değer 80-84 mmHg olmalıdır

HİPERTANSİYON RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Ailede hipertansiyon hastalığı öyküsü olması

Diyabet hastalığı

Aşırı kilolu olmak

Hareketsiz yaşam

Sigara kullanmak

Aşırı alkol tüketimi

Aşırı tuz tüketimi

HİPERTANSİYON HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipertansiyona sahip olan kişilerde yıllarca hiçbir belirti oluşmayabilir. Uzun süre belirti göstermeyen hipertansiyon kontrol edilmez ise böbrek, beyin ve kalbin hasar görmesine neden olarak ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına sebebiyet verir. Damarlarda sürekli meydana gelen yüksek basınç, damarların iç yüzeyinde hasar oluşturarak tıkanmaya hatta yırtılmaya neden olabilmektedir.

Yüksek tansiyon anında en çok karşılaşılan belirtiler; Halsizlik, yorgunluk ,baş ağrısı ,baş dönmesi,görme problemleri,çarpıntı,nefes darlığı,kulaklarda çınlama,burun kanaması,sık idrara çıkma isteği ve vücutta ödem

HİPERTANSİYON HASTALARININ BESLENMELERİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Hipertansiyon hastalarının kilo fazlalığı varsa mutlaka ideal kiloya gelmeleri gereklidir. Yeterli ve dengeli beslenerek hayatlarına fiziksel aktiviteyi dahil ettiklerinde tansiyon yükselmeleri azalacaktır. Dengeli beslenme ile birlikte yemeklerde tuz kısıtlaması yapılmalıdır.

Sodyum (tuz) tüketimi ile kan basıncının arttığı yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Paketli hazır gıdaların tuz oranı yüksek olduğu için konserve tarzı ürünler ve paketli gıdaların tüketimi önerilmemektedir.

Günlük tuz tüketimi miktarı 5 gramı geçmemelidir. Kalsiyum ve potasyum alımı artırılmalıdır. Kalsiyumdan fakir beslenenlerin kan basıncının, kalsiyumdan zengin beslenenlere göre daha yüksek çıktığı görülmüştür. Bu sebeple hipertansiyon hastalarının süt, yoğurt, peynir tüketimi artırılmalıdır. Posa içeriği yüksek besinler (meyve, sebze, kuru baklagil) beslenme düzenine dahil edilmelidir.

Omega- 3 içeriği yüksek olan balık haftanın 2 günü tüketilmelidir. Margarin gibi trans yağlar tüketmek yerine bitkisel sıvı yağ tüketimi arttırılmalıdır, bitkisel sıvı yağ tercihi zeytinyağından yana olmalıdır.

HİPERTANSİYON HASTALARININ TÜKETMEMESİ GEREKEN BESİNLER NELERDİR?

-Yağda kızartılmış besinler

-Yağ içeriği yüksek besinler (hazır paketli besinler, mayonez, salata sosları, krema vb.)

-Sakatatlar (işkembe, paça, ciğer vb.)

-Margarin

-Kafein içeren içecekler

-Fast food

-Tuz ve tuzlu besinler

-Aşırı çay tüketimi

-Şarküteri ürünleri (sucuk, salam, sosis, pastırma, jambon vb.)