HPV aşısı için mücadele eden kadınlar kazandı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 06:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Kasım Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, kadınlar ve kız çocuklarına HPV (Human Papillomavirus) aşısı yapmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.

HPV, en sık karşılaşılan cinsel yolla bulaşan virüsler arasında yer alan, bazı türleri rahim ağzı kanseri de dahil farklı kanser türlerine yol açan, aşıyla önlenebilir bir virüs olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı aşılama çalışması yapmıyordu.

Medyascope'ta yer alan habere göre; HPV aşısının, aşılama takviminde yer alması için verdikleri mücadele sonucunda, Sağlık Bakanı’nın aşılamanın önemini reddedemez durumda olduğuna dikkat çeken Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Avukat Nilda Baltalı, gelişmeyi şöyle değerlendirdi:

“Uygulamanın nasıl olacağına dair detaylar henüz belli değil fakat vermiş olduğumuz mücadele amacına ulaştı.Pes ettiler. Sağlık Bakanlığı ‘Aşılama yapacağız’ dedi. Psikolojik üstünlük bizde. Aşılamanın nasıl uygulanacağı konusunda da mücadeleye devam edeceğiz ve süreçleri takip edeceğiz.”