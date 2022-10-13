Tek dozu 1015 TL! HPV aşısı ücret iadesi davasında karar

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, HPV aşısı ücretlerinin iadesi talebiyle açtıkları bir davayı daha kazandıklarını duyurdu.

Ankara 62. İş Mahkemesi, HPV aşısının ücretsiz olması talebiyle açılan davada kararını bugün açıkladı. Mahkeme, tek dozu 1015 TL olan aşıyla ilgili açılan davada aşı bedelinin geri ödenmesine hükmetti. SGK, üç doz aşının bedelini faiziyle birlikte davacıya geri ödeyecek.

Derneğin sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ise şöyle:

“HPV aşısı ücretsin olsun mücadelemiz kapsamında, aşı ücretinin iadesi talebiyle açtığımız bir davamız daha mahkeme tarafından kabul edildi, yine kazandık. Aşımız ulusal aşı takvimine alınana dek mücadeleye devam. Başta avukatlarımız olmak üzere tüm dostlarımızın eline sağlık.”

#HPVAşısıÜcretsizOlsun mücadelemiz kapsamında, aşı ücretinin iadesi talebiyle açtığımız bir davamız daha mahkeme tarafından kabul edildi, yine KAZANDIK??

Aşımız ulusal aşı takvimine alınana dek mücadeleye devam.

Başta avukatlarımız olmak üzere, tüm dostlarımızın eline sağlık?? pic.twitter.com/kYaOrEfDrM — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) October 13, 2022

HPV NEDİR? HPV AŞISI NEDİR?



HPV, oldukça bulaşıcı DNA virüslerdir ve cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biridir. 200 civarında HPV tipi mevcuttur.

Ancak bilinen yaklaşık 20 farklı türü genital enfeksiyona neden olmaktadır. HPV’nin kanser yapan (yüksek riskli) ve siğil yapan (düşük riskli) tipleri mevcuttur. Yüksek riskli HPV tipleri kadınlarda servikal kanser, vulva, vajina, orofarinks, anüs kanserleri ve ilgili prekanseröz (kanser öncü hücreleri ) lezyonlar; erkeklerde ise anüs ve penis kanserleri ile ilişkilidir.

Her yıl 250 bin Human Papilloma Virüsünün (HPV) neden olduğu kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor.

10 yıl öncesine kadar HPV'nin tedavisi yoktu. Ancak yapılan araştırmalar sonunda geliştirilen aşılarla HPV enfeksiyonunun, dolayısıyla rahim ağzı kanserinin büyük oranda önlenebildiği saptandı.



KİMLER HPV AŞISI OLMALI?



Uzmanlara göre, HPV aşısı hem kadına hem de erkeğe yapılabilmektedir. HPV aşısı, 11 veya 12 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklar için rutin olarak tavsiye edilir, ancak 9 yaşından itibaren de verilebilir. Kız ve erkek çocuklarının cinsel temas ve HPV'ye maruz kalmadan önce aşıyı olmak önem taşımaktadır.



HPV AŞISI HANGİ ÜLKELERDE ÜCRETSİZ UYGULANIYOR?



Avustralya, Kanada, Portekiz, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi gelişmiş ülkelerde ücretsiz olarak okul aşılaması yapılıyor. HPV aşısı, çocuklara dokuz yaşından itibaren yapılabiliyor. Eğer çocuk okul aşılamasını kaçırdıysa; erkeklerde 21, kızlarda ise 25 yaşına kadar telafi aşılaması yapılabiliyor.

Öte yandan HPV aşıları çocuklar için gelişmemiş ülkelerde de BM desteğiyle ücretsiz oldu.

