Avukat Hakları Grubu HPV aşısı konusunu yargıya taşıdı: 'Ücretsiz olmasının önündeki engeller kalktı'

25 Kasım 2022 Cuma, 09:24

Human Papilloma Virus (HPV) olarak bilinen virüs, meme kanserinden sonra kadınlarda en sık görülen kanser türü olan rahim ağzı kanserine neden oluyor. Virüse karşı kullanılan HPV aşısının yüzde 90’a varan koruyuculuk sağladığı bilinirken ücretli olması ise uzun zamandır tepkilere yol açıyor.

Avukat Hakları Grubu (AHG) İzmir, 2021 yılında Sağlık Bakanlığı’na HPV aşısının ücretsiz olması için ulusal aşılama programına alınması talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı ise AHG’nin bu teklifini reddetti.

Bakanlığın kararına istinaden açılan iptal davası Ankara 16. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Böylelikle AHG davayı kazanmış oldu.

“DAVAYI KAZANDIK”

Davanın avukatlarından Oğuzhan Aslan süreci anlattı. Aslan, “Bugüne kadar kazanılan ve kamuoyuna yansıyan davalar aşıların ücretinin iadesi için iş mahkemelerinde SGK’ye açılan davalardı. Önce aşıyı temin etmek için parayı ödüyordunuz akabinde faturanızla beraber SGK’ye dava açıyordunuz, ücretin iadesini sağlıyordunuz. Ancak bu sürdürülebilir ve hukuki bir yöntem değildi herkes için. Çünkü aşıyı ulaşım noktasında tüm kadınların aşıyı ödeme imkanı olmayabiliyor. Kimse ücret ödemesine gerek kalmadan HPV aşısı hakkında yararlanabilsin diye Sağlık Bakanlığı’na HPV aşının ulusal aşılama programına alınması için talepte bulunduk” dedi.

Aslan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sağlık Bakanlığı bu talebimizi reddettiRed gerekçesi ise, oluşturulan Bağışıklama Danışma Kurulu’nun olumsuz yönde görüş bildirmeseydi. Ancak bu kurul 11 yıl önce toplanmış ve 11 yıl önce toplanan kurulda dahi HPV aşının ulusal aşılama programına alınmasının uygun olacağına dair görüş bildiren profesörler vardı. 11 yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı bu konuya dair değerlendirme yapmamıştı. Biz de buna istinaden açtığımız iptal davasını kazandık.”

“KARARIN BOZULACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ”

‘Bu karardan sonra kimsenin ücret ödemesine gerek kalmayacak’ diyen Aslan, “Bu karara istinaden Sağlık Bakanlığı 30 gün içinde işlem tesis ederek HPV aşılarını ulusal aşılama programına almak zorunda. Bu sayede rahim ağzı kanseriyle başta olmak üzere önleyici tıbbı hizmet süren bu aşı, bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunulacak. Bu konu çok kez platformlarda ve Meclis’te dile getirildi. Kanun teklifi dahi sunuldu. Çok sayıda İş Mahkemesi’nde dava kazanıldı. Ancak kimse ulusal aşılama programına dahil edilme konusunda dava konusu etmemişti. Bu karara karşılık Sağlık Bakanlığı İstinaf kanun yolunu kullanıp itiraz edebilir ancak kararın kesinleşmesi beklenmeksizin bu kararın icaplarını yerine getirmek zorunda” dedi.

Aslan, “İstinafa gitse bile kararın bozulacağını düşünmüyoruz. Çünkü mahkeme gerekçesinde şuna dayandırıyor:

“11 yıllık süre zarfında bu aşının koruyuculuk gücünün yaygınlık oranın artıp artmadığına dair bakanlık tarafından değerlendirme yok. 11 yıllık dönemde değişkenlik olabilir. 11 yıllık bir işlemi kendine dayanak alarak bunu reddetemezsin. Sağlık hakkı ve yaşam hakkı göz önünde olduğundan kararın bozulma ihtimalinin olmadığı kanaatindeyiz."