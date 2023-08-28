Hpv'den korunma yöntemi erken aşılama!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 09:40

Güncelleme: 28.08.2023 - 09:43

Erkeklerde 100 kanserin 1,5’inin, kadınlarda ise 100 kanserin 8,5’inin HPV etkenli olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümran Karabulut Doğan, Human Papilloma Virus yani HPV’nin dünyada en yaygın görülen viral bulaşıcı hastalıklardan olduğunu söyledi.

HPV’nin yüzde 99 oranında cinsel temas yoluyla bulaştığına dikkat çeken Dr. Doğan, "HPV’nin 200’den fazla alt tipi mevcuttur, bazı toplumlarda yaygınlığı yüzde 60’lara kadar varmıştır. Kadınlarda görülen 100 kanserin 8,5’i, erkeklerde görülen 100 kanserin de 1,5’i HPV etkenlidir. Genellikle semptom vermez, asemptomatiktir. Rutin taramalar esnasında yapılan HPV, DNA testleri esnasında pozitif gelmesiyle tespit edilebilir. Onun dışında genital siğil şikayetleri ile gelen hastalarımızda yaptığımız tarama testleriyle ulaşabiliriz sonuca. Ayrıca ilişki sonrası kanama şikayeti olan hastalarımızda yaptığımız tarama testlerinde de tespit edebilir" dedi

HPV RAHİM AĞZI KANSERİNE SEBEP OLUYOR

Dr. Doğan, HPV’nin özellikle genital bölgede el, ayak ve ağızda siğillere sebep olabileceğini belirterek, "Nelere sebep olabilir dersek de genital siğillere sebep olabilir. El, ayak ve ağızda olan siğillere sebep olabilir. Rahim ağzı kanserine, dış genital kanserine sebep olabilir. Tanısı da HPV pozitif gelen hastalarda kolposkopi dediğimiz bir mikroskopla doku alınarak tanısı konulmaktadır. HPV virüsünden korunmak için en başta aşı yapılması gerekmektedir. 2’li, 4’lü ve 9’lu olmak üzere üç çeşit aşı varyantı vardır. 4’lü varyant yüzde 70 koruyucudur, 9’lu varyant ise yüzde 90 koruyucudur. Ülkemizde 9’lu varyant Ocak 2023’ten itibaren olmak üzere bulunmaktadır" diye konuştu.

15 yaşından önce 9-14 yaş arasında iki doz aşılanma yapılırken, 15 yaşından sonra yapılan aşının üç doz uygulanması gerektiğine değinen Dr. Doğan, "Özellikle cinsel hayat başlamadan önce kişi aşılanırsa yüzde 99 koruyuculuğu vardır" dedi.

"AŞILAMA VE PREZERVATİF SİĞİLLERDEN KORUR"

Özellikle aşılanmanın önlem alınması için ilk tedbir olduğunu söyleyen Dr. Doğan, "Genital siğillerin tedavisinde elektrokoter dediğimiz yakma ve kriyo dediğimiz dondurma tedavisi kullanıyoruz. Artı krem ve lazer tedavisi de vardır. HPV için önlem alınmasında az önce dediğimiz gibi aşılama en başta gelen yöntemler arasındadır. İlişki esnasında prezervatif kullanmak yine genital siğillerden özellikle koruyucudur. Bağışıklığı güçlendirici bir yaşam tarzı, sigaradan uzak durmak ve düzenli uyku uyumak koruyucu yöntemlerin başında gelmektedir. Toplumda yaklaşık yüzde 60 prevalansı olan bir virüsten korunmak için özellikle yüzde 99 koruyuculuğu varken çocuklarımızı aşılayalım ve yetişkinler olarak da muhakkak aşılanalım diyorum" diye konuştu.