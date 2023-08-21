Kanser dahil pek çok hastalığa sebep: HPV nedir?

Yayınlanma: 21.08.2023 - 17:10

Güncelleme: 21.08.2023 - 17:15

HPV, insan papilloma virüsü anlamına gelir. 150'den fazla farklı virüs türünden oluşan bir gruptur. HPV'nin bazı türleri hiçbir zaman belirtilere neden olmazken, bazı türleri kanser de dahil olmak üzere birçok hastalığa neden olabilir. Bazı hastalar her zaman HPV belirtileri göstermez. Bu nedenle HPV virüsü taşıyor olsanız bile gerekli test ve muayeneler yapılmadan bunu bilemezsiniz.

HPV BELİRTİLERİ

HPV'nin en yaygın belirtisi siğillerdir. Ancak HPV virüsü taşıyan herkeste siğil çıkmaz. Sahip olduğunuz virüs türüne bağlı olarak genital bölgenizde veya başka bir yerde ortaya çıkabilirler. Bu siğiller genellikle kendiliğinden geçer. Reçetesiz satılan ve reçeteli ilaçlar bunlardan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olabilir.

HPV NASIL BULAŞIR?

HPV ciltten cilde temas yoluyla yayılır. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların en yaygın türüdür. Cinsel olarak aktif olan hemen hemen herkes bir noktada en az bir HPV türüne sahip olacaktır. Partnerinizde varsa, semptomları olmasa bile size bulaşabilir.

HPV TEDAVİSİ

Bu tür enfeksiyonların tedavisi yoktur. Çoğu durumda, neye sahip olduğunuzu asla bilemezsiniz. HPV bir sağlık sorununa neden olacak kadar uzun süre kalırsa, doktorunuz bunu ayrıca tedavi edecektir.

HPV KANSERE NEDEN OLUR MU?

Her 10 HPV enfeksiyonundan yaklaşık 9'u bir veya iki yıl içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak devam edenlerin bazıları belirli hücrelerde kansere yol açabilecek değişikliklere neden olabilir. Bu 10 ila 30 yıl sürebilir.

HPV'NİN NEDEN OLDUĞU KANSER TÜRLERİ

Rahim ağzı ve anal kanser vakalarının neredeyse tamamına HPV neden olmaktadır. Ayrıca vajina, vulva ve penis dahil olmak üzere diğer genital bölgelerde de yol açabilir. Gırtlak kanseri vakalarının yaklaşık %70'ine bu virüs neden olmaktadır.

Bazı şeyler HPV'den kansere yakalanma şansınızı artırabilir. Bunlar arasında sigara içmek, uzun süre doğum kontrol hapı kullanmak ve dişlerinize iyi bakmamak sayılabilir. Zayıf bir bağışıklık sisteminiz varsa veya başka bir sağlık sorunu nedeniyle kronik iltihaplanmanız varsa şansınız daha yüksektir.

HPV ÖNLENEBİLİR BİR VİRÜS MÜDÜR?

Bir aşı bu virüse yakalanmanızı önleyebilir. Bağışıklık sisteminizin bu virüsle savaşmaya hazır olması için cinsel olarak aktif olmadan önce aşı olmanız en iyisidir. CDC, erkek ve kız çocuklarının 11 veya 12 yaşında aşılanmasını önermektedir. Daha büyük çocuklar 26 yaşına kadar HPV aşısı olmalıdır. Daha büyükseniz, daha önce cinsel ilişkiye girdiyseniz ve HPV'nin bir türünü kaptıysanız, aşı sizi koruyabilir. . 45 yaşına kadar olan yetişkinler de aşılanabilir, ancak daha önce HPV'ye maruz kalmaları nedeniyle bu yaş grubunda daha az fayda sağlayabilir. Ancak hamile kadınlar aşılanmamalıdır.

PREZERVATİF HPV'Yİ ÖNLER Mİ?

Cinsel olarak aktifseniz, bunlar yardımcı olabilir, ancak sizi HPV'den tamamen korumaz. Prezervatifin kapsamadığı bölgeler hala enfekte olabilir. Önerilen yaş aralığındaysanız, aşı yaptırmaktan kaçınmanın en iyi yolu aşı yaptırmaktır. Ancak bu, zaten sahip olduğunuz bir HPV ile savaşmak için hiçbir şey yapmaz.