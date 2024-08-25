İBB Vektörle Mücadele Bilim Kurulu Üyesi Dr. Eryiğit: 21 vaka daha tanı almış değil

Yayınlanma: 25.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 04:00

Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü ile ilgili bir açıklama yayımlayan Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının altı olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasının ardından alınabilecek önlemlerin yanı sıra riskli bölgeler ve vaka sayıları kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Uzmanlara göre İstanbul, göçmen kuşların rotası içerisinde bulunması ve sahip olduğu yoğun sivrisinek popülasyonuyla virüsün riskli bir konuma gelebileceği şehirlerin başında geliyor. Özellikle Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Ümraniye gibi ilçelerde sivrisinek popülasyonunun artışta olduğunu ifade eden uzmanlar, sivrisinekle mücadele çalışmalarının önemine vurgu yapıyor.

İstanbul’da bu çalışmalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Vektörle Mücadele Bilim Kurulu tarafından yürütülüyor. Kurul üyelerinden İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de şu ana kadar Batı Nil virüsü ön tanısı almış 21 kişi olduğunu söyleyen Eryiğit, “Bu hastalar henüz tanı almış vakalar değil, ön tanımlı vakalar. Dolayısıyla bunları vaka sayısı olarak dile getirmek yanlış. Bakanlığın verdiği rakam neye dayalı onu henüz bilmiyoruz. Ön tanı, tanıya ancak bu vakaların virolojik olarak ayrıntılı çalışmaları yapıldıktan sonra dönüşebilir. Bu 21 sayısı, sürecin başladığı ağustos ayının başından bu yana ön tanı almış veya şüphelenilmiş vaka sayısı” diye konuştu.

İstanbul’da henüz Batı Nil virüsü ile ilgili ciddi bir durum olmadığını belirten Eryiğit, “Burada önemli olan şey şu, İstanbul’un da dahil olduğu ve göçmen kuşların göç yolları üzerindeki yerleşmelerin dikkatli şekilde taranması ve buradaki gelişmelerin doğru takip edilmesi. 2018’de de İstanbul’da bir vaka tanımlanmıştı. Henüz çok abartılacak durum yok ortada. Şu ana kadar ölümlü vaka da yok” dedi. Eryiğit, havaların soğuması ve göçmen kuşların göç hareketlerinin değişimiyle virüs tehlikesinin düşebileceğine de işaret etti.

‘ŞEFFAF PAYLAŞIM’

Dr. Eryiğit, Yunanistan örneği üzerinden virüsle ilgili gelişmelerin şeffaf şekilde paylaşılmasının önemine vurgu yaparak “Yunanistan, bu konuda oldukça cesur davrandı ve kendi ölüm sayılarını paylaştılar. Biz de bundan dolayı İBB Vektörlerle Mücadele Bilim Kurulu olarak, komşumuz Yunanistan’da hastalıkla ilgili gelişmeler üzerine bunu gündeme getirmek istedik. İstanbul’da hastalığın ilerlediği senaryolara karşı neler yapacağımızı ve yayılmasını nasıl önleyebileceğimizi masaya yatırdık” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DA SEKİZ CAN KAYBI

İlk kez 1937 yılında Uganda’nın Batı Nil bölgesinde tespit edilen virüs, Türkiye’de 2010’dan bu yana görülüyor. Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’ne göre virüs 2024 yılında dokuz Avrupa ülkesine yayılırken kıtada tespit edilen en az 70 vaka sonucunda Yunanistan’da beş, İtalya’da iki ve İspanya’da bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

