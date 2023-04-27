İçi boş dönüş vaadi: 'Gençlerin yüzde 76'sı...'

Yayınlanma: 27.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 03:00

Erdoğan’ın seçim kampanyasına ilişkin hazırlanan, yurtdışına çıkan bilim insanlarıyla ilgili son reklam filminde yurtdışına çıkan yurttaşların ülkeye döndüğü öne sürülüyor. Filmde 6 bin bilim insanını, ülkeye geri döndüğü savunulurken rakamlar tersini söylüyor.

‘ÜLKENİZE DAVET EDİYORUM’

Reklamda, Erdoğan tarafından bilim insanına gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı: “Değerli kardeşim. Uluslararası lider araştırmacılar programı kapsamında sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum. Bilimsel çalışmalarınız için gereken tüm imkânlar devletimiz tarafından karşılanacaktır.”

Reklam filminin devamında ise beyin göçüyle alakalı şu iddialara yer verildi: “2018 yılında hayata geçirdiğimiz eve dönüş projeleri kapsamında yabancı projelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını milletimize geri kazandırdık. Bilim ve araştırmaya yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye artık gidenlerin geldiği bir ülke.”

Ancak reklam filminin aksine gerçekler hekimlerden akademisyenlere, gençlerden öğrencilere kadar binlerce kişinin yurtdışı hayali kurduğunu gösteriyor.

HER YIL BİNLERCE DOKTOR...

Sağlıkta şiddete karşı somut adımlar atılmazken hekimler ücretlerinin de düşük olduğunu belirtiyor. Pratisyen hekimlerin ise çalışmaları koşulları ağır. Özellikle salgın döneminde önemli fedakârlıklarda bulunan hekimlerin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği sorunların çözümüne ilişkin taleplerde bulunurken Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli TTB’yi hedef alıp kapatmakla tehdit etti. Erdoğan görevinden istifa eden hekimlerle ilgili “Gidiyorlarsa gitsinler” ifadelerini kullandı. TTB raporuna göre 2022 yılında en az 2 bin 685 hekim yurtdışına çıkmak için gereken “İyi hal belgesi” başvurusunda bulundu. Rapora göre belgeyi alanların 1344’ü uzman, 1341’i pratisyen hekimlerden oluştu. 2021 yılında bu belgeye başruvan toplam hekim sayısı 1405’ti.

Üniversitelerde özellikle muhalif akademisyenlere karşı KHK dalgası başlatıldı. Onlarca devlet üniversitesinde 4 bine yakın akademisyen ihraç edildi. Ekonomik kriz akademisyenlerin alım gücünü de hızla eritti. Yaklaşık 12 bin akademisyenin yurtdışında olduğu belirtiliyor.

GENÇLERİN YÜZDE 76’SI

Yeditepe Üniversitesi ve MAK Araştırma işbirliğiyle yapılan çalışamaya göre 18-29 yaş grubu arasındaki gençlerin yüzde 76’sı daha iyi bir gelecek için yurtdışında yaşamak istiyor.