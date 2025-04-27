Valilik soruşturma başlattı: Sivas'ta KYK yurdunda 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 07:23

Güncelleme: 27.04.2025 - 12:16

Sivas’ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü Sancaktar Kız Öğrenci Yurdu’nda akşam yemeği tüketen öğrenciler, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Ambulanslar ve taksiler ile hastanelerin acil servislerine giden 53 öğrenciye çeşitli tetkikler yapıldı. Gıda zehirlenmesi yaşayan 48 öğrenci, ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sivas Valiliği, gıda zehirlenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "27.04.2025 günü saat 00.30 sıralarında ilimiz merkez KYK yurtlarından olan ve kız öğrencilerimizin kaldığı Sancaktar Kız Yurdu’nda gıda zehirlenme vakası yaşamış olup; hastanelerimize baş dönmesi ve mide bulantısı şikâyetleriyle 48 KYK öğrencimiz müracaat etmiştir. Ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz hastanelerimizden taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.