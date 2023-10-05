İl Sağlık Müdürü açıkladı: Günde kaç saat egzersiz yapılmalı?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:45

Güncelleme: 05.10.2023 - 09:45

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Dünya Yürüyüş Günü" sebebiyle etkinlik düzenledi. Yürüyüş etkinliğinde çok sayıda sağlık personeli, Büyükşehir Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar açtığı pankartlarla yürüdü. Etkinliğe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı personel ile Toplum Sağlığı Merkezi personeli katıldı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika, 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır" ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti.

"Fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin anlaşılamaması ve yaşam şartlarının kolaylaşması sonucu giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi ile toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı artmıştır"

Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika; 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılması gerektiğini ifade eden Ağırtaş, "Tempolu yürüyüş bu aktivitelere en iyi örneklerden birisidir. Fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline getirmemizde yürüyüş önemlidir. Yürüyüş yapmak ise tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen aktivitedir" şeklinde sözlerini noktaladı.