İlaç yokluğu riski kapıda: Tedaviler aksayacak
Seçim sonrası kurdaki artış yurttaşa zam olarak yansıdı. Bunun ilaç krizine de yol açacağı belirtildi. Sağlıkta “dışa bağımlı” olduğumuzun altını çizen uzmanlar, “Önümüzdeki günlerde ilaç bulmakta sıkıntı yaşayacağız. Tedaviler aksayacak. İlaca daha çok katkı payı ödeyeceğiz” diye konuştu.
Seçimlerin ardından Türk Lirası’ndaki değer kaybı günden güne hızlanırken döviz kurundaki yükselişin ilaç krizine yol açması bekleniyor. Uzmanlar Türkiye’nin ilaçta büyük oranda dışa bağımlı olması nedeniyle ilaç teminiyle ilgili sorunların ve ilaç zamlarının yakın zamanda gündeme geleceğini belirtiyor.
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, döviz kurundaki hızlı artışın ilaç krizine yol açabileceğine dikkat çekti. Özcan, “İlaç yokluklarıyla ilgili belli kalemlerde sıkıntılarımız mevcuttu ama şu ana kadar çok büyük boyutlara ulaşmış değildi. Döviz kurundaki hızlı yükselişle birlikte yeni bir krizin yaşanması öngörülüyor. Daha önce de bu süreçleri yaşadık. Döviz kurunda artışların ardından ilaç firmaları maliyetle ilgili sıkıntı yaşadıkları zaman bu piyasada ilaç yokluğu olarak hissedilmeye başlıyor. Daha sonra ilaç firmaları zam talep ediyor. Bu da ilaç yokluğu ve hasta mağduriyetine yol açıyor” dedi.
(Pınar Özcan)
‘FİYATLAMA DEĞİŞMELİ’
Özcan, “İlaç fiyatlarının belirlenmesinde dövize endeksli bir hesaplama yöntemi olduğu sürece piyasa iniş çıkışlarına göre ilaç yokluklarını da firmaların zam talebine de normal karşılamak lazım. Sistemin yeniden kurgulanması lazım. İlaç fiyatlarının farklı bir yöntemle belirlenmesi gerekiyor” diye konuştu.
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