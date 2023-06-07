Şanlıurfa'da usulsüz ilaç satışı operasyonu: 9 gözaltı
Şanlıurfa’da yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği bulunan ilaçları usulsüz şekilde hastanede yazdırdıktan sonra sattıkları öne sürülen, aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği bulunan ilaçları usulsüz şekilde satan şebekeyi takibe aldı. Ekiplerin 3 ay süren çalışmasında, şebeke tarafından bulunan kişilere hastanede yeşil reçeteye tabi ilaçlar yazdırılıp, ardından bu ilaçların uyuşturucu bağımlılarına satıldığını belirledi.
Çalışmasını tamamlayan jandarma ekipleri, şüphelilere ait 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 100 personelin katıldığı operasyonlarda ismi açıklanmayan 9 şüpheli gözaltına alındı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç, reçete, kimlik fotokopisi, belge ve dijital materyal ele geçirildi.
Aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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