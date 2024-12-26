Uzmanlar Ankara'da toplandı: 'Meslek hastalıkları önlenebilir'

Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:06

Güncelleme: 26.12.2024 - 14:12

İMUD'un iş ve meslek hastalıklarında farkındalığın artırılması amacıyla düzenlediği Ankara Toplantıları'nın ilki Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşması Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız yaptı. 2019'da dünya genelinde meslek hastalıkları nedeniyle 2,5 milyon ölüm kaydının olduğunu bildiren Yıldız, ölümlerin önlenmesinde önceden tespitin ve alınması gereken önlemlerin önemine dikkat çekti. Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin de meslek hastalıklarını erkenden ve uygun şekilde tespit ettiğini ifade etti.

BİN 800'DEN FAZLA HASTA TESPİTİ

Yıldız, hastanede görev yapan iş ve meslek hastalıkları uzmanlarının 23 binden fazla ayaktan hastaya ve bin 400'den fazla yatan hastaya sağlık hizmeti sunduğunu dile getirdi. Yıldız ayrıca, 2021'in kasım ayından itibaren detaylı tetkik ve değerlendirme sonucunda bin 800'den fazla hastanın, mesleki hastalık şüphesi taşıyan hastalıklarının tespit edilerek bildirildiğini söyledi.

'AMACIMIZ FARKINDALIĞIN ARTMASI'

İMUD Başkanı Gülden Sarı da toplantıda söz aldı. Sarı, meslek hastalıkları uzmanlığının Sağlık Bakanlığı tarafından 2012 yılında yan dal uzmanlık alanı olarak tanımlandığını söyledi. Alanda büyümeyi sürdürdüklerini ifade eden Sarı, “62 uzman arkadaşımız oldu. 24 de araştırma görevlisi eğitimini almaya devam ediyor. Amacımız, önlenebilir meslek hastalıklarına farkındalığın artırılması” diye konuştu.

'TAMAMINA YAKINI ENGELLENEBİLİR'

Toplantıda konuşan bir başka hekim Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği, Klinik ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Cebrail Şimşek ise çalışmanın da sağlıklı olmanın da evrensel bir hak olduğunu anımsatarak, “Çalışmak, sağlık için gereklidir ama önlem almazsanız zararlıdır. İş kazalarının yüzde 95’i, meslek hastalıklarının neredeyse tamamına yakını engellenebilir” dedi. Meslek hastalıkları uzmanlığının henüz genç bir uzmanlık alanı olduğunu söyleyen Şimşek, meslek mottolarını şu sözlerle açıkladı: “Bana mesleğini söyle, sana hastalığını söyleyeyim”

'REHBERLİK İHTİYACI VAR'

Toplantıda, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği'nden Doç. Dr. Adem Koyuncu da meslek hastalıkları sağlık kurulu raporu oluşturulması ve sonrasındaki yasal süreçlere ilişkin bir sunum yaptı. Meslek hastalığı sürecini bir domino taşı etkisine benzeten Koyuncu, domino taşlarının herhangi bir tanesinde eksik olduğu zaman sürecin de durduğunu belirtti. Koyuncu, “Çalışanlarımız süreç içinde çok yalnızlar, rehberlik ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.