İmzalar atıldı, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Koç Holding'in oldu!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 16:39

Güncelleme: 05.02.2025 - 16:39

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi tepkilere rağmen 16 Temmuz 2024'te Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda (ÖİB) yapılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ihalede en yüksek teklifi veren ilk üç firma onaylanırken, ihale şartnamesi hükümleri gereği teklif sahipleri sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edildi.

İhalede en yüksek teklifi veren isim sözleşme şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle imzaya gelmezken, 504 milyon dolar ile en yüksek ikinci teklifi veren Tek-Art imza için ÖİB'ye davet edildi.

Sözleşmeyi Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı. İmza törenine ÖİB, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile şirket temsilcileri katıldı.

Kadıköy Belediyesi yat limanının özelleştirilmek yerine kendilerine satılması yönünde Özelleştirme İdaresi'nin açtığı ilana başvurmuştu. Ancak belediyenin başvurusu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağı gerekçe gösterilerek reddedilmişti. Koç Holding’e verilen ihale, 19 Ocak 2022’de Erdoğan tarafından iptal edilmişti. Aynı sene çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığı için iptal edilmişti.